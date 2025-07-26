Perasaan Hokky Caraka Usai Jadi Penendang Krusial di Drama Penalti Timnas Indonesia U-23 vs Thailand

JAKARTA – Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Hokky Caraka tampil begitu luar biasa saat menjadi penendang krusial di drama penalti Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. Bahkan Hokky mengaku tanpa beban sehingga ia bisa mengeksekusi penalti dengan tenang.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berhasil menang atas Thailand dalam drama adu penalti dengan skor 7-6 babak semifinal. Laga yang berakhir 1-1 di waktu normal dan babak tambahan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

1. Tanpa Beban

Hokky mengatakan selalu berusaha memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk Timnas Indonesia U-23 agar timnya dapat meraih kemenangan. Jadi, dia tidak merasa ada sebuah beban saat menjadi algojo tendangan penalti.

"Kalau beban sih, tidak pernah ya ada beban buat saya,” kata Hokky Caraka usai laga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Saya mencoba melakukan yang terbaik. Kalau jelek, ya saya evaluasi dengan pelatih," tambahnya.

2. Tak Puas

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Kendati demikian, pemain berposisi penyerang itu mengaku belum puas dengan penampilannya sejauh ini. Hal itu karena dia ingin mencetak gol dalam skema permainan tim dan bukan hanya penalti.

“Kalau cuma soal penalti tadi sih, belum puas ya. Jadi, saya harus di gameplay, harus cetak gol,” sambung Hokky Caraka.