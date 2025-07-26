Penyebab Gerald Vanenburg Tak Hadir di Konferensi Pers Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg tak hadir di konferensi pers kelar laga melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Ternyata, suara Vanenburg sudah habis efek berikan instruksi selama 120 menit lebih.

Alhasil, asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Frank van Kempen mewakili Vanenburg di konferensi pers tersebut. Vanenburg tampaknya sudah tak bisa berbicara sehingga memang harus digantikan.

1. Suara Habis

Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda menang melawan Thailand 1-1 (7-6) dalam laga semifinal. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Kempen mengatakan Gerald Vanenburg terus memberikan instruksi untuk Timnas Indonesia U-23 sepanjang 120 menit permainan. Hal tersebut membuat suara Vanenburg menjadi serak sehingga tidak bisa hadir dalam sesi konferensi pers

"Suara beliau habis. Dia berteriak terlalu keras tadi. Jadi, sekarang sudah tidak bisa bicara," ucap Kempen usai laga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Makanya saya yang hadir di sini menggantikannya. Untuk malam ini, sudah cukup bagi dia," tambahnya.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

2. Puji Performa Garuda Muda

Asisten pelatih asal Belanda itu secara garis besar senang dengan performa Timnas Indonesia U-23 saat melawan Thailand. Pasalnya, mereka telah berjuang habis-habisan untuk dapat meraih kemenangan dan lolos ke babak final.