Meski Lolos Final Piala AFF U-23 2025, Tumpulnya Lini Depan Timnas Indonesia U-23 Masih Jadi Masalah

JAKARTA – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Kadek Arel senang timnya lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Namun, ia menyoroti tumpulnya lini depan yang dianggap masih menjadi masalah jelang melawan Vietnam di partai puncak nanti.

Sebelumnya di laga semifinal, Skuad Garuda Muda menciptakan sejumlah peluang di depan mulut gawang Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 25 Juli 2025 malam WIB. Namun, mereka hanya mampu mencetak satu gol lewat Jens Raven pada menit 84 setelah memaksimalkan umpan Reyhan Hannan.

Skor pun bertahan 1-1 hingga waktu normal. Lalu Timnas Indonesia U-23 baru dapat meraih kemenangan atas Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 7-6.

1. Masih Ada PR

Menanggapi permainan lawan Thailand, Kadek Arel mengakui penyelesain akhir masih menjadi masalah. Ia memastikan pasukannya akan mengevaluasi hal tersebut.

Kadel pun merasa permasalahan finishing alias penyelesaian akhir sudah menjadi masalah sejak melawan Malaysia. Namun, secara permainan Kadek Arel menilai permainan Garuda Muda terus membaik.

Jens Raven Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto Aldhi Chandra

"Iya, tentu itu (soal penyelesaian akhir) menjadi evaluasi kami," kata Kadel Arel usai laga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Memang, dari saat melawan Malaysia kemarin kami juga kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Tadi kami juga melihat kita bermain lebih baik hari ini," tambahnya.