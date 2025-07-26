Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Profil Muhammad Ardiansyah, Kiper dan Pahlawan Garuda yang Antar Timnas Indonesia ke Final Piala AFF U-23 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |11:56 WIB
Biodata dan Profil Muhammad Ardiansyah, Kiper dan Pahlawan Garuda yang Antar Timnas Indonesia ke Final Piala AFF U-23 2025
Kiper Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ardiansyah. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BIODATA dan profil Muhammad Ardiansyah, kiper Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya Ardiansyah berhasil menjadi pahlawan saat sukses mengantarkan Garuda Muda ke final turnamen tersebut.

Nama Muhammad Ardiansyah mendadak jadi perbincangan hangat dan trending di jagat maya. Kiper muda ini sukses menjelma menjadi pahlawan Timnas Indonesia U-23 setelah aksi heroiknya di bawah mistar gawang mengantarkan Garuda Muda lolos ke final Piala AFF U-23 2025.

Penampilannya yang gemilang, terutama saat drama adu penalti, membuatnya layak disebut sebagai kunci keberhasilan tim. Karena itulah, menarik membahas biodata dan profil kiper berusia 22 tahun tersebut.

1. Perjalanan Gemilang sang Penjaga Gawang

Muhammad Ardiansyah lahir di Makassar pada 28 Maret 2003. Sejak awal kariernya, bakat Ardiansyah sebagai penjaga gawang memang sudah terlihat menonjol. Ia dikenal memiliki refleks yang cepat, penempatan posisi yang baik, serta kemampuan membaca permainan lawan yang mumpuni.

Sebelum bersinar di kancah internasional bersama Timnas U-23, Ardiansyah telah menimba ilmu di beberapa akademi dan klub lokal. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ia tercatat sebagai kiper untuk klub PSM Makassar. Konsistensinya di level klub membuatnya layak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Muhammad Ardiansyah
Muhammad Ardiansyah

2. Aksi Heroik di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Puncak penampilan Ardiansyah sejauh ini adalah saat semifinal Piala AFF U-23 2025 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 25 Juli 2025 malam WIB. Setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu, pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti yang menegangkan.

Pada momen itulah Muhammad Ardiansyah menunjukkan kelasnya. Dengan ketenangan luar biasa, ia berhasil menepis penendang kedelapan dari pemain Thailand, sekaligus memastikan Garuda Muda menang.

 

Halaman:
1 2
      
