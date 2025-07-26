Pesan Erick Thohir Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025: Jangan Mau Diinjak-injak di Kandang!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia U-23 jangan sampai kalah dari Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Jika Vietnam U-23 main keras, maka Erick mau Garuda Muda membalas karena ia tak mau Timnas Indonesia U-23 diinjak-injak di kandang sendiri.

Ya, Vietnam memang dikenal dengan permainan keras mereka. Karena itu, Erick juga mau Timnas Indonesia U-23 harus bermain keras juga, tetapi bukan untuk mencederai.

1. Harus Main Keras!

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 akan terjadi di final Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

Erick Thohir kilas balik laga Timnas Indonesia melawan Vietnam yang berkesudahan dengan skor 0-0 (5-6) dalam babak final Piala AFF U-23 2023 di Rayong Province Stadium, Rayong, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Saat itu Vietnam bermain keras kepada Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025 Okezone

Kini, kondisinya berbeda. Timnas Indonesia U-23 main di hadapan pendukung sendiri, jadi Erick Thohir berharap Jens Raven dan kawan-kawan juga bisa bermain keras untuk melawan Vietnam.

"Ya, ini kedua kali kami ketemu Vietnam juga di (final) AFF U-23. Akan tetapi, saya yakin berbeda. Karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras,” ucap Erick Thohir usai laga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Ya, nanti ya kalau mereka kasih keras ke kami, kami kasih keras juga. Kami tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak kami di kandang," tambahnya.