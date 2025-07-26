Media Vietnam Senang Bukan Thailand yang Lolos Final Piala AFF U-23 2025, Remehkan Timnas Indonesia U-23?

MEDIA asal Vietnam, Soha antusias menyambut laga final Piala AFF U-23 2025 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23. Pasalnya bagi media Vietnam tersebut, pertarungan Garuda Muda vs Golden Star Warriors –julukan Vietnam– merupakan final ideal yang dipastikan bakal menjadi laga yang seru.

Media Vietnam tersebut ikut senang karena yang tersingkir adalah Thailand. Walau memang skuad muda Gajah Perang itu diakui Soha memiliki tim yang sangat kuat.

1. Vietnam U-23 ke Final

Ya, Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam menjadi finalis di Piala AFF U-23 2025 yang digelar di Indonesia. Vietnam lolos terlebih dahulu usai mengalahkan Filipina U-23 pada Jumat 25 Juli 2025 sore WIB.

Pada laga tersebut Vietnam tertinggal lebih dulu dari Filipina. Namun, tim asuhan Kim Sang-sik mampu bangkit dan menang dengan skor tipis 2-1.

Timnas Vietnam U-23

2. Timnas Indonesia U-23 Singkirkan Thailand

Setelah laga Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, malam harinya barulah pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. Laga tersebut bisa dikatakan sangat sengit.

Terbukti babak pertama kedua tim imbang 0-0. Lalu Thailand sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya disamakan Jens Raven di menit 84.

Hasil 1-1 bertahan sampai waktu normal berakhir, bahkan hingga ke babak tambahan. Alhasil, tendangan adu penalti pun dimainkan.