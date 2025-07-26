Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Gerald Vanenburg Beberkan Taktik Rahasia Timnas Indonesia U-23 yang Sukses Buat Thailand Merana

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |05:58 WIB
Asisten Gerald Vanenburg Beberkan Taktik Rahasia Timnas Indonesia U-23 yang Sukses Buat Thailand Merana
Suasana laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Frank van Kempen membeberkan taktik rahasia skuadnya yang sukses buat Thailand merana di semifinal Piala AFF U-23 2025. Berkat taktik itu, Garuda Muda berhasil membobol gawang Thailand.

Timnas Indonesia U-23 sukses membungkam Thailand lewat adu penalti 1-1 (7-6) di semifinal Piala AFF U-23 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Taktik Rahasia

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 tertinggal lebih dulu via gol Yotsakon Burapha (60'). Namun demikian, skuad Garuda Nusantara berhasil membalas lewat tandukkan keras Jens Raven (84').

Ternyata, gol balasan ini berasal dari taktik rahasia pelatih Gerald Vanenburg. Memang, pada menit ke-77, Vanenburg memasukkan tiga pemain bertahan berpostur tinggi yakni Muhammad Ferarri, Alfharezzi Buffon, dan Brandon Scheunemann.

Ketiga pemain ini ditugaskan untuk menyambut umpan-umpan silang para pemain sayap. Van Kempen mengatakan, skenario ini sejatinya di luar rencana. Akan tetapi sukses menciptakan gol untuk skuad Garuda Nusantara.

Alfharezzi Buffon Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto Aldhi Chandra

"Skenario itu tidak kami latih sebelumnya. Tapi kami butuh gol, jadi kami masukkan banyak pemain yang punya postur tinggi," ungkap Van Kempen dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Dan ternyata kami bisa mencetak gol, jadi kami sangat senang dengan keputusan itu," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636861/hasil-dan-klasemen-liga-inggris-liverpool-terpuruk-usai-ditekuk-brentford-terlempar-dari-zona-liga-champions-ebo.webp
Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Terpuruk usai Ditekuk Brentford, Terlempar dari Zona Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/laliga_menghidupkan_atmosfer_el_clasico_di_indones.jpg
Jelang Real Madrid vs Barcelona, LaLiga Hidupkan Semarak El Clasico di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement