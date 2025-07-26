Asisten Gerald Vanenburg Beberkan Taktik Rahasia Timnas Indonesia U-23 yang Sukses Buat Thailand Merana

JAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Frank van Kempen membeberkan taktik rahasia skuadnya yang sukses buat Thailand merana di semifinal Piala AFF U-23 2025. Berkat taktik itu, Garuda Muda berhasil membobol gawang Thailand.

Timnas Indonesia U-23 sukses membungkam Thailand lewat adu penalti 1-1 (7-6) di semifinal Piala AFF U-23 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Taktik Rahasia

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 tertinggal lebih dulu via gol Yotsakon Burapha (60'). Namun demikian, skuad Garuda Nusantara berhasil membalas lewat tandukkan keras Jens Raven (84').

Ternyata, gol balasan ini berasal dari taktik rahasia pelatih Gerald Vanenburg. Memang, pada menit ke-77, Vanenburg memasukkan tiga pemain bertahan berpostur tinggi yakni Muhammad Ferarri, Alfharezzi Buffon, dan Brandon Scheunemann.

Ketiga pemain ini ditugaskan untuk menyambut umpan-umpan silang para pemain sayap. Van Kempen mengatakan, skenario ini sejatinya di luar rencana. Akan tetapi sukses menciptakan gol untuk skuad Garuda Nusantara.

"Skenario itu tidak kami latih sebelumnya. Tapi kami butuh gol, jadi kami masukkan banyak pemain yang punya postur tinggi," ungkap Van Kempen dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Dan ternyata kami bisa mencetak gol, jadi kami sangat senang dengan keputusan itu," tambahnya.