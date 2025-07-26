Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 Laga Ulang Final Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Targetkan Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |01:26 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 Laga Ulang Final Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Targetkan Juara
Erick Thohir bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan hadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Ini akan jadi laga ulangan final Piala AFF U-23 pada edisi 2023.

Mendapati hal itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun kirim pesan khusus. Dia mengatakan Garuda Muda diharapkan bisa merebut gelar juara karena kini diuntungkan main di markas sendiri.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025 Okezone

1. Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final

Timnas Indonesia U-23 akan melawan Vietnam U-23 dalam final Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini bukan pertemuan pertama kedua tim di final.

Sebelumnya, kedua tim itu sudah bertemu di final Piala AFF U-23 pada 2023. Namun, Skuad Garuda Muda gagal menjadi juara setelah kalah dari Vietnam dalam drama adu penalti 0-0 (5-6). Laga itu berlangsung di Rayong Province Stadium, Rayong, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB.

2. Bidik Gelar Juara

Erick Thohir menekankan bahwa Timnas Indonesia U-23 harus memanfaatkan status sebagai tuan rumah di Piala AFF U-23 2025. Dengan dukungan penuh suporter tuan rumah, Garuda Muda diharapkan bisa untuk tampil lebih percaya diri saat melawan Vietnam.

"Berarti ini kan kami back to back masuk final. Ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuma bedanya sekarang kan tuan rumah. Kalau bisa, tentu juara," ucap Erick Thohir usai laga.

 

Telusuri berita bola lainnya
