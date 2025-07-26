Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Muhammad Ardiansyah Jadi Man Of The Match hingga Bawa Timnas Indonesia U-23 ke Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |01:12 WIB
Reaksi Muhammad Ardiansyah Jadi Man Of The Match hingga Bawa Timnas Indonesia U-23 ke Final
Muhammad Ardiansyah di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penjaga gawang Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ardiansyah, sukses membawa timnya lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Tak hanya itu, dia juga sukses menyabet status man of the match.

Ardiansyah mengaku lega setelah bertarung habis-habisan melawan Timnas Thailand U-23. Sebab, Garuda Muda akhirnya bisa menang.

Muhammad Ardiansyah

1. Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final Piala AFF U-23 2025

Timnas Indonesia U-23 berhasil merebut tiket final usai membungkam Thailand lewat penalti 1-1 (7-6). Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Skuad Garuda Nusantara sempat tertinggal lewat gol Yotsakon Burapha (60'). Namun, Timnas Indonesia U-23 berhasil menyamakan kedudukan via tandukan keras Jens Raven (84').

Kedua tim bermain ketat sepanjang babak tambahan waktu hingga laga harus ditentukan lewat penalti. Pada babak penalti, Timnas Indonesia U-23 sukses mengunci kemenangan atas Thailand dengan skor 7-6.

2. Reaksi Muhammad Ardiansyah

Usai laga, Ardiansyah yang terpilih sebagai pemain terbaik mengungkapkan rasa bahagianya. Dia mengakui, Timnas Indonesia U-23 harus berjuang keras untuk memenangkan pertandingan.

"Pertandingan tadi tidak mudah bagi kami untuk dimenangkan. Mungkin di adu penalti tadi, kami bisa menang karena memang sudah rezekinya," kata Ardiansyah dalam jumpa pers pascalaga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Saya berterima kasih kepada para suporter Garuda yang sudah hadir, mendukung, dan mendoakan kami," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
