Demi Dukungan Penuh, PSSI Berupaya Suporter Timnas Indonesia Hadir di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyatakan akan bersurat ke Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) agar suporter Timnas Indonesia bisa memberikan dukungan langsung di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, seluruh laga di fase tersebut akan berlangsung di Arab Saudi.

1. PSSI Berharap Akses Penonton Terbuka

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia, tergabung di Grup B pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya, mereka akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025.

Erick Thohir optimistis animo suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi sangat besar. Karena itu, PSSI akan berupaya keras agar suporter tim asuhan Patrick Kluivert diizinkan memberikan dukungan langsung.

"Kami akan mengirim surat kepada pihak Arab Saudi untuk membuka akses penonton Indonesia, karena masyarakat Indonesia di Saudi banyak," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Jadi, mungkin minggu depan kita akan bersurat lagi ke Arab Saudi, agar penonton kita di sana bisa dihormati. Seperti kami menghormati fans Arab Saudi saat main di sini," tambahnya.

2. Optimisme Erick Thohir dan Persiapan Tim

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu yakin Timnas Indonesia akan tampil luar biasa dengan dukungan suporter di laga melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, terkait restu kehadiran suporter, hal tersebut kini sepenuhnya berada di tangan SAFF.