Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Dukungan Penuh, PSSI Berupaya Suporter Timnas Indonesia Hadir di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |00:01 WIB
Demi Dukungan Penuh, PSSI Berupaya Suporter Timnas Indonesia Hadir di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyatakan akan bersurat ke Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) agar suporter Timnas Indonesia bisa memberikan dukungan langsung di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, seluruh laga di fase tersebut akan berlangsung di Arab Saudi.

1. PSSI Berharap Akses Penonton Terbuka

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia, tergabung di Grup B pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya, mereka akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025.

Erick Thohir optimistis animo suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi sangat besar. Karena itu, PSSI akan berupaya keras agar suporter tim asuhan Patrick Kluivert diizinkan memberikan dukungan langsung.

"Kami akan mengirim surat kepada pihak Arab Saudi untuk membuka akses penonton Indonesia, karena masyarakat Indonesia di Saudi banyak," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Sabtu (26/7/2025).

"Jadi, mungkin minggu depan kita akan bersurat lagi ke Arab Saudi, agar penonton kita di sana bisa dihormati. Seperti kami menghormati fans Arab Saudi saat main di sini," tambahnya.

Erick Thohir mengonfirmasi Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri absen di semifinal Piala AFF U-23 2025
Erick Thohir mengonfirmasi Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri absen di semifinal Piala AFF U-23 2025

2. Optimisme Erick Thohir dan Persiapan Tim

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu yakin Timnas Indonesia akan tampil luar biasa dengan dukungan suporter di laga melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, terkait restu kehadiran suporter, hal tersebut kini sepenuhnya berada di tangan SAFF.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fifa_resmi_meluncurkan_turnamen_piala_asean_fifa.jpg
Piala ASEAN FIFA Diresmikan, Langkah Besar untuk Sepak Bola Asia Tenggara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement