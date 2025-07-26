Berjuang Habis-habisan, Jens Raven Sampai Terpincang-pincang di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23

TIMNAS Indonesia U-23 berjuang habis-habisan untuk lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Bahkan, striker andalan Garuda Muda, Jens Raven, sampai terpincang-pincang di laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 pada babak semifinal.

Ya, para pemain mengeluarkan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk bisa kalahkan Thailand U-23 semalam sehingga lolos ke final. Salah satunya dilakukan Jens Raven yang bahkan berlari sambil terpincang-pincang jelang akhir extra time.

1. Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Thailand U-23

Skuad Garuda Muda lolos ke final dengan menang drama adu penalti melawan Thailand U-23 dengan skor akhir 1-1 (7-6). Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Gol tim asuhan Gerald Vanenburg itu dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-84 setelah memaksimalkan umpan Rayhan Hannan. Sementara itu, gol Thailand dicatatkan oleh Yotsakorn Burapha.