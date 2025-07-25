Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila Lawan Thailand U-23, Nomor 1 Man of The Match!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |23:47 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila Lawan Thailand U-23, Nomor 1 Man of The Match!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LIMA pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila lawan Thailand U-23. Salah satunya bahkan jadi man of the match untuk laga ini.

Ya, Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa kala melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Main di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/7/2025) malam WIB, Garuda Muda yang tertinggal dahulu berhasil menang comeback.

Timnas Indonesia U-23 menyegel tiket final Piala AFF U-23 2025 usai menang lewat drama adu penalti. Laga harus berlanjut hingga adu penalti karena skor 1-1 terus terjaga hingga extra time atau babak tambahan waktu. Laga pun rampung dengan skor 1-1 (7-6).

Sejumlah pemain Timnas Indonesia U-23 tampil begitu apik hingga berkontribusi besar dalam kelolosan ke final. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila Lawan Thailand U-23:

1. Muhammad Ardiansyah

Muhammad Ardiansyah Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Foto: Aldhi Chandra/Okezone
Muhammad Ardiansyah Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Foto: Aldhi Chandra/Okezone

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila lawan Thailand U-23 adalah Muhammad Ardiansyah. Kiper Timnas Indonesia U-23 ini banyak melakukan penyelamatan ciamik.

Di babak adu penalti, Muhammad Ardiansyah pun gagalkan tendangan Yotsakorn Burapha hingga Garuda Muda menang dengan skor 7-6. Tak heran, Ardiansyah juga mendapat gelar man of the match usai laga.

Kiper yang satu ini memang jadi andalan Gerald Vanenburg. Dia hanya absen di laga melawan Malaysia U-23 karena kondisi yang kurang prima.

2. Jens Raven

Jens Raven di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Foto: Aldhi Chandra/Okezone
Jens Raven di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Foto: Aldhi Chandra/Okezone

Kemudian, ada Jens Raven. Usai absen cetak gol di 2 laga terakhir fase grup Piala AFF U-23 2025, striker Bali United ini akhirnya bersinar lagi malam ini.

Jens Raven turut jadi pahlawan kemenangan Garuda Muda. Dia cetak gol penyama kedudukan pada menit ke-84 lewat sundulannya. Gol ini memperpanjang napas Garuda Muda hingga menang lewat drama adu penalti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636615/aksi-panas-meksiko-saksikan-formula-1-mexican-grand-prix-2025-di-vision-etf.webp
Aksi Panas Meksiko! Saksikan Formula 1 Mexican Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/pesenam_china_qingying_zhang_memenangkan_medali.jpg
Hasil Lengkap Final Apparatus Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Yulo, Zhang, dan Sugihara Bersinar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement