5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila Lawan Thailand U-23, Nomor 1 Man of The Match!

LIMA pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila lawan Thailand U-23. Salah satunya bahkan jadi man of the match untuk laga ini.

Ya, Timnas Indonesia U-23 tampil luar biasa kala melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Main di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/7/2025) malam WIB, Garuda Muda yang tertinggal dahulu berhasil menang comeback.

Timnas Indonesia U-23 menyegel tiket final Piala AFF U-23 2025 usai menang lewat drama adu penalti. Laga harus berlanjut hingga adu penalti karena skor 1-1 terus terjaga hingga extra time atau babak tambahan waktu. Laga pun rampung dengan skor 1-1 (7-6).

Sejumlah pemain Timnas Indonesia U-23 tampil begitu apik hingga berkontribusi besar dalam kelolosan ke final. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila Lawan Thailand U-23:

1. Muhammad Ardiansyah

Muhammad Ardiansyah Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Foto: Aldhi Chandra/Okezone

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila lawan Thailand U-23 adalah Muhammad Ardiansyah. Kiper Timnas Indonesia U-23 ini banyak melakukan penyelamatan ciamik.

Di babak adu penalti, Muhammad Ardiansyah pun gagalkan tendangan Yotsakorn Burapha hingga Garuda Muda menang dengan skor 7-6. Tak heran, Ardiansyah juga mendapat gelar man of the match usai laga.

Kiper yang satu ini memang jadi andalan Gerald Vanenburg. Dia hanya absen di laga melawan Malaysia U-23 karena kondisi yang kurang prima.

2. Jens Raven

Jens Raven di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Foto: Aldhi Chandra/Okezone

Kemudian, ada Jens Raven. Usai absen cetak gol di 2 laga terakhir fase grup Piala AFF U-23 2025, striker Bali United ini akhirnya bersinar lagi malam ini.

Jens Raven turut jadi pahlawan kemenangan Garuda Muda. Dia cetak gol penyama kedudukan pada menit ke-84 lewat sundulannya. Gol ini memperpanjang napas Garuda Muda hingga menang lewat drama adu penalti.