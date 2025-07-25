Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Tantang Vietnam U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |23:18 WIB
Jadwal Final Piala AFF U-23 2025: Timnas Indonesia U-23 Tantang Vietnam U-23!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL final Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menatang Timnas Vietnam U-23.

Duel seru Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam u-23 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Kini, perjuangan Garuda Muda untuk merebut gelar juara tinggal selangkah lagi.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto aldhi chandra

1. Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final

Timnas Indonesia U-23 harus berjuang keras untuk lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Pasukan Gerald Vanenburg bahkan harus berjuang hingga babak adu penalti.

Bermain di SUGBK pada Jumat (25/7/2025) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 dapat perlawanan sengit dari Thailand U-23. Bahkan, Garuda Muda harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Yotsakorn Burapha (60’).

Tetapi, Jens Raven kemudian jadi pembeda. Pada menit ke-84, dia sukses cetak gol hingga bawa Timnas Indonesia U-23 samakan kedudukan 1-1. Skor yang bertahan hingga waktu normal pertandingan membuat pertandingan berlanjut ke extra time atau babak tambahan waktu.

Di extra time, Timnas Indonesia U-23 juga kembali tak bisa cetak gol tambahan. Skor 1-1 yang masih terus terjaga membuat pertandingan berlanjut ke babak adu penalti.

Di babak tersebut, Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor 7-6. Tujuh gol Garuda Muda dicetak oleh Kadek Arel, Kakang Rudianto (O), Rayhan Hannan, Hokky Caraka, Yardan Yafi, Brandon Schunemann, dan Alfharezzi Buffon. Hanya Robi Darwis yang gagal cetak gol.

Sementara itu, Muhammad Ardiansyah berhasil gagalkan 2 gol Thailand U-23, yakni P. Sienkrthok dan Y Burapha. Hasil ini membawa Garuda Muda lolos ke final.

 

