Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23: Skor 1-1 Berkat Jens Raven, Laga Lanjut ke Extra Time

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 berjalan sengit. Skor 1-1 pun terjaga hingga 90 menit waktu normal pertandingan. Kondisi ini membuat laga berlanjut ke babak extra time atau tambahan waktu.

Duel seru tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) malam WIB. Thailand U-23 unggul lebih dahulu lewat aksi Yotsakorn Burapha (60’). Kemudian, Jens Raven (84’) bawa Timnas Indonesia U-23 samakan kedudukan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 langsung intens tebar serangan di awal laga. Peluang emas untuk cetak gol pun langsung didapat pada awal laga.

Pada menit kedua, Robi Darwis melepaskan lemparan maut ke dalam andalannya yang mengarahkan bola langsung ke gawang Thailand U-23. Sayangnya, bola langsung ditinju kiper Thailand U-23.

Kemudian, pada menit keempat, Dony Tri Pamungkas coba peruntungannya. Dia lepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang. Sayangnya, bola masih melenceng dari gawang.

Kembali, Dony Tri nyaris cetak gol. Usai menyambut umpan dari Rahmat Arjuna dari sisi kanan gawang, Dony melepaskan tendangan keras yang sayangnya bola masih melenceng tipis dari gawang Thailand U-23.

Thailand U-23 tak diam begitu saja terus digempur serangan. Beberapa kali serangan balik berbahaya dilancarkan Thailand U-23. Tetapi, Muhammad Ardiansyah terus melakukan penyelamatan penting.

Laga berjalan makin sengit setelah itu. Pelanggaran keras bahkan dilakukan pemain Sittha Boonlha kepada Dony Tri Pamungkas. Tetapi, wasit tak memberi kartu apa pun.

Robi Darwis kemudian terkapar di lapangan usai benturan keras dengan pemain Thailand U-23 saat berduel di udara. Beruntung, kondisinya tetap baik saja sehingga bisa lanjutkan pertandingan.

Banjir kartu kuning tersaji setelah itu. Dua pemain Thailand diganjar kartu usai lakukan pelanggaran keras kepada Muhammad Ardiansyah dan juga Rayhan Hannan.

Di sisa waktu pertandingan, Timnas Indonesia U-23 masih terus menyerang. Tetapi, tak ada gol yang tercipta, skor 0-0 bertahan hingga akhir laga.