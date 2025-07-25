Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23: Skor 1-1 Berkat Jens Raven, Laga Lanjut ke Extra Time

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |21:58 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23: Skor 1-1 Berkat Jens Raven, Laga Lanjut ke Extra Time
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 berjalan sengit. Skor 1-1 pun terjaga hingga 90 menit waktu normal pertandingan. Kondisi ini membuat laga berlanjut ke babak extra time atau tambahan waktu.

Duel seru tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) malam WIB. Thailand U-23 unggul lebih dahulu lewat aksi Yotsakorn Burapha (60’). Kemudian, Jens Raven (84’) bawa Timnas Indonesia U-23 samakan kedudukan.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto aldhi chandra

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 langsung intens tebar serangan di awal laga. Peluang emas untuk cetak gol pun langsung didapat pada awal laga.

Pada menit kedua, Robi Darwis melepaskan lemparan maut ke dalam andalannya yang mengarahkan bola langsung ke gawang Thailand U-23. Sayangnya, bola langsung ditinju kiper Thailand U-23.

Kemudian, pada menit keempat, Dony Tri Pamungkas coba peruntungannya. Dia lepaskan tendangan keras dari sisi kanan gawang. Sayangnya, bola masih melenceng dari gawang.

Kembali, Dony Tri nyaris cetak gol. Usai menyambut umpan dari Rahmat Arjuna dari sisi kanan gawang, Dony melepaskan tendangan keras yang sayangnya bola masih melenceng tipis dari gawang Thailand U-23.

Thailand U-23 tak diam begitu saja terus digempur serangan. Beberapa kali serangan balik berbahaya dilancarkan Thailand U-23. Tetapi, Muhammad Ardiansyah terus melakukan penyelamatan penting.

Laga berjalan makin sengit setelah itu. Pelanggaran keras bahkan dilakukan pemain Sittha Boonlha kepada Dony Tri Pamungkas. Tetapi, wasit tak memberi kartu apa pun.

Robi Darwis kemudian terkapar di lapangan usai benturan keras dengan pemain Thailand U-23 saat berduel di udara. Beruntung, kondisinya tetap baik saja sehingga bisa lanjutkan pertandingan.

Banjir kartu kuning tersaji setelah itu. Dua pemain Thailand diganjar kartu usai lakukan pelanggaran keras kepada Muhammad Ardiansyah dan juga Rayhan Hannan.

Di sisa waktu pertandingan, Timnas Indonesia U-23 masih terus menyerang. Tetapi, tak ada gol yang tercipta, skor 0-0 bertahan hingga akhir laga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/50/1636957/fabio-wardley-juara-dunia-wbo-usai-menang-tko-atas-joseph-parker-selanjutnya-lawan-usyk-wlx.webp
Fabio Wardley Juara Dunia WBO usai Menang TKO atas Joseph Parker, Selanjutnya Lawan Usyk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/17/aiman_witjaksono_foto_inews.jpg
iNews Tegaskan Berita Erick Thohir Pecat Shin Tae-yong karena Alasan Pribadi Adalah Hoaks
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement