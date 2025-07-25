Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23: Yotsakorn Burapha Cetak Gol, Garuda Muda Tertinggal 0-1

HASIL Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- kini tertinggal 0-1.

Gol dicetak Yotsakorn Burapha pada menit ke-60 lewat skema serangan baik cepat. Kerja samanya dengan sang kapten, Seksan Ratree, gagal ditutup dengan cepat oelh pemain di lini belakang Garuda Muda hingga tercipta gol.

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 punya sederet peluang untuk cetak gol. Namun sayangnya, peluang yang didapat gagal dimanfaatkan dengan baik.

Tentunya diharapkan, gol balasan segera tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Sebab, kemenangan wajib diraih Garuda Muda demi lolos ke final.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 tentunya juga berharap bisa merebut gelar juara Piala AFF U-23 2025. Jika lolos ke final, Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Vietnam U-23. Mereka tembus final usai kalahkan Filipina U-23 dengan skor 2-1.