Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Ujung Tombak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:22 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Ujung Tombak!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menurukan skuad terbaiknya, salah satunya Jens Raven.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 akan tersaji di SUGBK, Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Kemenangan wajib diraih jika ingin lolos ke final.

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

1. Turunkan Skuad Terbaik

Gerald Vanenburg menerapkan pola 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, pelatih asal Belanda itu menurunkan Muhammad Ardiansyah.

Sang penjaga gawang kembali usai absen di laga terakhir Grup A melawan Timnas Malaysia U-23. Kala itu, Gerald Vanenburg menurunkan Cahya Supriadi.

Kemudian, beralih ke lini belakang, ada rotasi juga yang dilakukan Vanenburg. Kini, dia menurunkan empat bek sejajar, yakni Kakang Rudianto, Kadek Arel, Achmad Maulana, dan Frengky Missa.

Sebelumnya, Vanenburg turut mengandalkan Alfharezzi Buffon. Kini, sang pemain duduk di bangku cadangan. Ban kapten pun kini dipegang oleh Kadek Arel.

Lanjut ke lini tengah, sosok Robi Darwis kembali jadi andalan. Dia akan bekerja sama dengan Rayhan Hannan dan Doni Tri Pamungkas.

Terakhir di lini serangan, Jens Raven kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Dia akan bekerja sama dengan Dominikus Dion dan Rahmat Arjuna untuk bangun serangan ke gawang lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636923/carlos-yulo-rebut-medali-emaskejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-nuj.webp
Carlos Yulo Rebut Medali EmasÂ Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/raybit_fc_vs_asahan_allstar_berakhir_imbang_4_4_da.jpg
Hasil Pro Futsal League: Drama 8 Gol! Raybit FC dan Asahan Allstar Berbagi Poin
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement