Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Ujung Tombak!

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menurukan skuad terbaiknya, salah satunya Jens Raven.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 akan tersaji di SUGBK, Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Kemenangan wajib diraih jika ingin lolos ke final.

1. Turunkan Skuad Terbaik

Gerald Vanenburg menerapkan pola 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, pelatih asal Belanda itu menurunkan Muhammad Ardiansyah.

Sang penjaga gawang kembali usai absen di laga terakhir Grup A melawan Timnas Malaysia U-23. Kala itu, Gerald Vanenburg menurunkan Cahya Supriadi.

Kemudian, beralih ke lini belakang, ada rotasi juga yang dilakukan Vanenburg. Kini, dia menurunkan empat bek sejajar, yakni Kakang Rudianto, Kadek Arel, Achmad Maulana, dan Frengky Missa.

Sebelumnya, Vanenburg turut mengandalkan Alfharezzi Buffon. Kini, sang pemain duduk di bangku cadangan. Ban kapten pun kini dipegang oleh Kadek Arel.

Lanjut ke lini tengah, sosok Robi Darwis kembali jadi andalan. Dia akan bekerja sama dengan Rayhan Hannan dan Doni Tri Pamungkas.

Terakhir di lini serangan, Jens Raven kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Dia akan bekerja sama dengan Dominikus Dion dan Rahmat Arjuna untuk bangun serangan ke gawang lawan.