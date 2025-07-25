Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia U-23 demi lolos ke final. Sebagai tuan rumah di Piala AFF U-23 edisi kali ini, skuad Garuda Muda tentunya berharap bisa rebut gelar juara.

1. Persiapan Matang

Demi meraih hasil manis, persiapan matang sudah dilakukan Timnas Indonesia U-23. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, turut persiapkan skuadnya untuk antisipasi serangan balik cepat Thailand U-23.

Lewat skema itu, Thailand U-23 kerap mendapat hasil manis. Vanenburg pun memastikan skuadnya akan memberikan penampilan terbaik.

"Saya tahu mereka cepat, tapi saya pikir kami fokus pada diri sendiri, tim kami sendiri, dan saya mencoba mempersiapkan diri," kata Gerald dalam konferensi pers, dikutip Jumat (25/7/2025).

"Dalam pertandingan melawan Filipina dan Malaysia, mereka juga punya pemain-pemain cepat dan bagus di lini depan dan tengah. Jadi, kami harus mempersiapkan diri," sambung Gerald.