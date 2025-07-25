Manajer Timnas Indonesia U-23 Bocorkan Rahasia Gerald Vanenburg

JAKARTA – Manajer Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Zaki Iskandar membocorkan rahasia terkait pelatih Gerald Vanenburg yang banyak orang tak tahu. Tepatnya Zaki mengungkap kalau pelatih asal Belanda itu ternyata sosok yang sangat mendetail ketika membangun sebuah tim.

Gerald Vanenburg saat ini tengah berjuang bersama skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23– dalam Piala AFF U-23 2025. Terdekat, timnya akan melawan Thailand U-23 dalam laga semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025).

1. Bocorkan Karatker Vanenburg

Zaki mengatakan sangat senang dengan karakter yang dimiliki oleh Gerald Vanenburg. Oleh dikarenakan, pelatih itu punya rancangan cukup matang dalam membangun sebuah tim.

"Sangat detail," kata Zaki di Jakarta, dikutip Jumat (25/7/2025).

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

"Kalau kita bicara, sudah beberapa bulan yang lalu nih. Terkait dengan pola latihan dan modul latihan dari Coach Gerard," tambahnya.

Pria berusia 51 tahun itu mengatakan Gerald juga mudah menyatu dengan para pemain Timnas Indonesia U-23. Hal itu pun menjadi hal penting dalam membangun chemistry Dony Tri Pamungkas dan kolega.

"Jadi, sangat detail dan lebih memperatkan pada penguasaan bola, Passing, kemudian juga determinasi seperti itu," sambung Zaki.