Gerald Vanenburg Bicara Persiapan Timnas Indonesia U-23 Hadapi Serangan Balik Thailand U-23

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg tak takut sama sekali melawan skema serangan balik Thailand U-23. Sebab Garuda Muda sudah menyiapkan strategi untuk meredam permainan tim asuhan Thawatchai Damrong-Ongratkul tersebut.

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 yang terjadi semifinal Piala AFF U-23 2025 pastinya akan berjalan dengan tensi tinggi dan cukup ketat. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Soal Serangan Balik Thailand U-23

Jelang laga tersebut, Gerald Vanenburg mengaku tidak ambil pusing dengan kelebihan Thailand U-23 dalam skema serangan balik. Hal itu karena Vanenburg sudah menyiapkan Timnas Indonesia U-23 sebaik mungkin agar bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Saya tahu mereka cepat, tapi saya pikir kami fokus pada diri sendiri, tim kami sendiri, dan saya mencoba mempersiapkan diri," kata Gerald dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).

Timnas Thailand U-23

2. Timnas Indonesia U-23 Sudah Siap

Pelatih asal Belanda itu mengatakan sebenarnya Timnas Indonesia U-23 tidak akan kaget dengan pola serangan balik yang akan menjadi andalan Thailand. Hal itu berkaca, timnya saat dalam fase Grup A sudah menghadapi lawan-lawan yang punya kelebihan dengan skema tersebut

"Dalam pertandingan melawan Filipina dan Malaysia, mereka juga punya pemain-pemain cepat dan bagus di lini depan dan tengah. Jadi, kami harus mempersiapkan diri," sambung Gerald