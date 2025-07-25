Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Bicara Persiapan Timnas Indonesia U-23 Hadapi Serangan Balik Thailand U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |14:20 WIB
Gerald Vanenburg Bicara Persiapan Timnas Indonesia U-23 Hadapi Serangan Balik Thailand U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg tak takut sama sekali melawan skema serangan balik Thailand U-23. Sebab Garuda Muda sudah menyiapkan strategi untuk meredam permainan tim asuhan Thawatchai Damrong-Ongratkul tersebut.

Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 yang terjadi semifinal Piala AFF U-23 2025 pastinya akan berjalan dengan tensi tinggi dan cukup ketat. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Soal Serangan Balik Thailand U-23

Jelang laga tersebut, Gerald Vanenburg mengaku tidak ambil pusing dengan kelebihan Thailand U-23 dalam skema serangan balik. Hal itu karena Vanenburg sudah menyiapkan Timnas Indonesia U-23 sebaik mungkin agar bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Saya tahu mereka cepat, tapi saya pikir kami fokus pada diri sendiri, tim kami sendiri, dan saya mencoba mempersiapkan diri," kata Gerald dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).

Timnas Thailand U-23
Timnas Thailand U-23

2. Timnas Indonesia U-23 Sudah Siap

Pelatih asal Belanda itu mengatakan sebenarnya Timnas Indonesia U-23 tidak akan kaget dengan pola serangan balik yang akan menjadi andalan Thailand. Hal itu berkaca, timnya saat dalam fase Grup A sudah menghadapi lawan-lawan yang punya kelebihan dengan skema tersebut

"Dalam pertandingan melawan Filipina dan Malaysia, mereka juga punya pemain-pemain cepat dan bagus di lini depan dan tengah. Jadi, kami harus mempersiapkan diri," sambung Gerald

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/49/1636953/alex-marquez-juara-motogp-malaysia-2025-francesco-bagnaia-gagal-finis-dxa.webp
Alex Marquez Juara MotoGP Malaysia 2025, Francesco Bagnaia Gagal Finis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen.jpg
Sejarah! Janice Tjen Juara Ganda Putri Guangzhou Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement