HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasihat Manajer Timnas Indonesia U-23 untuk Hokky Caraka yang Dirujak Warganet

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |13:49 WIB
Nasihat Manajer Timnas Indonesia U-23 untuk Hokky Caraka yang Dirujak Warganet
Manajer Timnas Indonesia U-23 menasihati Hokky Caraka yang sedang dirujak warganet (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, memberi nasihat kepada Hokky Caraka usai dirujak warganet. Ia berharap sang pemain tidak terpengaruh lantaran ada laga penting kontra Timnas Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Pada laga melawan Timnas Malaysia U-23 yang berkesudahan 0-0, Hokky masuk menggantikan Jens Raven di menit ke-73. Tapi sayangnya, pemain asal Yogyakarta itu belum maksimal. Ia masih kesulitan untuk mencetak gol.

1. Somasi

Hokky Caraka. ig/pssleman

Bahkan, dalam tiga laga yang telah dimainkan, belum ada satu gol yang dicetak Hokky. Situasi ini membuat beberapa netizen geram dan menghujatnya. Sampai-sampai, sang pemain melayangkan somasi kepada beberapa netizen karena sudah kelewat batas.

Sebagai Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki menanggapi situasi tersebut. Ia telah meminta Hokky untuk menahan emosinya dan memusatkan fokusnya ke pertandingan.

“Saya sudah bicara dengan Hokky untuk dia juga bisa menahan emosinya, konsentrasi kepada, fokus kepada pertandingan,” kata Zaki di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Jumat (25/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
