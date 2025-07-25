Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Gerald Vanenburg soal Tumpulnya Jens Raven dan Hokky Caraka di Lini Depan Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |07:55 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, mengaku tak terlalu risau dengan tumpulnya dua striker Garuda Muda, yakni Jens Raven dan Hokky Caraka jelang melawan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab Vanenburg masih percaya dengan kedua penyerang Timnas Indonesia U-23 tersebut.

Timnas Indonesia U-23 bersua Thailand U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Meski berstatus tuan rumah, Garuda Muda memiliki kendala di sektor depan.

Pasalnya, pemain Garuda Muda tidak ada yang mampu mencatatkan namanya di papan skor dalam dua laga terakhirnya. Ketika menang 1-0 atas Filipina U-23, gol tersebut didapat lewat gol bunuh diri. Kemudian menghadapi Malaysia U-23, mereka harus puas bermain imbang tanpa gol.

Penyelesaian akhir Timnas Indonesia U-23 menjadi sorotan tajam, karena mereka kerap menciptakan peluang tapi tidak ada yang berbuah gol. Raven dan Hokky belum menunjukkan taringnya. Padahal, Raven cetak enam gol saat hadapi Brunei Darussalam U-23 di laga pertama.

1. Tak Khawatir

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Kendati begitu, Vanenburg sama sekali tidak khawatir dengan situasi tersebut. Legenda sepak bola Belanda itu mengaku senang dengan performa Raven dan Hokky sejauh ini. Meski tidak mencetak gol di dua laga terakhir, tapi mereka mampu menciptakan banyak peluang.

“Saya cukup senang dengan Hokky dan Jens, karena kami menciptakan banyak gol dibanding lawan-lawan kami,” kata Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (25/7/2025).

“Dan kalian tahu, kami selalu mendapatkan banyak peluang di setiap pertandingan. Dan sebaliknya, mungkin lawan yang kesulitan bikin gol saat melawan kami,” tambahnya.

 

