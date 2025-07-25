Jadwal Semifinal Piala AFF U-23 2025 Hari Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 dan Vietnam U-23 vs Filipina U-23!

JADWAL semifinal Piala AFF U-23 2025 hari ini, Jumat (25/7/2025) sudah dirilis. Sesuai jadwal ada dua laga yang dipertandingkan hari ini, yakni Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 vs Timnas Filipina U-23.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 20.00 WIB. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg sama sekali tidak takut dengan Thailand U-23.

Gerald Vanenburg siap tempur lawan Thailand U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Saya tahu mereka cepat, tapi saya pikir kami fokus pada diri sendiri, tim kami sendiri, dan saya mencoba mempersiapkan diri secara maksimal," kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang pertandingan.

1. Timnas Thailand U-23 Andalkan Serangan Balik?

Gerald Vanenburg tidak akan kaget jika Thailand U-23 mengandalkan serangan balik. Sebab, tiga lawan Timnas Indonesia U-23 di Grup A Piala AFF U-23 2025 yakni Brunei U-23, Filipina U-23 dan Malaysia U-23 menerapkan pola serupa.

"Dalam pertandingan melawan Filipina dan Malaysia, mereka juga punya pemain-pemain cepat dan bagus di lini depan dan tengah. Jadi, kami harus mempersiapkan diri," ucap pelatih 61 tahun ini.

"Kami harus bertahan dan menyerang dengan strategi yang bagus, dan saya pikir itu yang terpenting," sambung pelatih yang membawa Timnas Belanda juara Piala Eropa 1988 ini.

Timnas Indonesia U-23 memasang target juara Piala AFF U-23 2025. Karena itu, wajib bagi skuad Garuda Muda menang atas Thailand U-23.