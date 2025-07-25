Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal, Garuda Muda Dibebankan Juara Piala AFF U-23 2025!

MANAJER Timnas Indonesia U-23, Ahmed Zaki Iskandar, optimistis Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. Keyakinan itu disampaikan jelang Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Lantas, kenapa Zaki Iskandar optimistis Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai juara Piala AFF U-23 2025? Hal itu karena kualitas personel Timnas Indonesia U-23 yang mayoritas berstatus tulang punggung di klub masing-masing yang eksis di Liga 1 atau Super League.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Sekarang masih optimis (juara) dengan skuad yang ada. Jadi, mudah-mudahan pemain-pemain kita ini dalam kondisi yang baik," kata Ahmed Zaki Iskandar di Stadion Madya Jakarta, Kamis 24 Juli 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Hadapi Tim Berbeda-beda Pendekatan

Mantan Bupati Tangerang itu menegaskan Timnas Indonesia U-23 mengalami perkembangan positif di Piala AFF U-23 2025. Penilaian ini muncul setelah Timnas Indonesia U-23 dihadapkan lawan yang kualitasnya terus meningkat.

"Setiap lawan berbeda-beda nih. Kami sudah ketemu Filipina, sudah ketemu Malaysia yang berbeda strateginya. Nanti juga Thailand juga berbeda strateginya," ujar pria kelahiran Tangerang ini.

"Mungkin Thailand akan sedikit bermain lebih terbuka. Dan tentu saja analisis dari tim ini juga sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi Thailand," tambah Zaki Iskandar.