BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Menang Comeback 2-1, Golden Star Warriors ke Final!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |18:00 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025: Menang Comeback 2-1, Golden Star Warriors ke Final!
Timnas Vietnam U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@aseanunitedfc)
HASIL Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Skuad muda Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- sukses melesat ke babak final usai melakukan epic comeback.

Kepastian itu didapat usai Timnas Vietnam U-23 vs Filipina U-23 berduel sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) sore WIB. Vietnam U-23 menang tipis 2-1 berkat gol Nguyen Dinh Bac (41) dan Xuan Bac Nguyen (54). Sebelumnya, Vietnam U-23 tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Javier Mariona (36’).

Timnas Vietnam U-23

Kini, Vietnam U-23 pun masih menanti lawannya di final. Mereka akan hadapi pemenang laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal yang akan berlangsung malam hari nanti.

Sementara Filipina U-23, mereka masih akan tampil satu kali lagi. Mereka akan lakoni laga perebutan posisi 3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina U-23 mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Mereka tidak memilih bermain bertahan dan mencoba menembus pertahanan Vietnam U-23.

Hasilnya positif. Timnas Filipina U-23 sudah unggul 1-0 lewat aksi Javier Mariona pada menit ke-36. Gol dari Javier Mariona praktis mengentak skuad Timnas Vietnam U-23.

Timnas Vietnam U-23 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan karena tak mau dihentikan langkahnya oleh Filipina U-23. Terlebih, Vietnam U-23 datang ke Piala AFF U-23 2025 sebagai juara bertahan.

Setelah kebobolan, Khuat Van Kang dan kawan-kawan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya positif di menit 41, Timnas Vietnam U-23 menyamakan kedudukan via sepakan kaki kanan Nguyen Dinh Bac.

Sundulan Nguyen Dinh Bac sempat mengenai tiang gawang. Bola liar kemudian disambar Nguyen Dinh Bach sekaligus membuat skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai.

 

