HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mimpi Main di Piala Dunia U-17 2025, Wonderkid Persib Bandung Targetkan Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |16:16 WIB
Mimpi Main di Piala Dunia U-17 2025, Wonderkid Persib Bandung Targetkan Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17
Pemain muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG – Wonderkid Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahda memiliki mimpi bisa bermain di Piala Dunia U-17 2025. Karena itu, Nazriel siap bekerja keras di Persib agar bisa masuk ke skuad Timnas Indonesia U-17.

Nazriel bisa dibilang merupakan sosok penting di Timnas Indonesia U-17. Gelandang berusia 17 tahun itu tampil di Piala Asia U-17 2025 sekaligus mengantarkan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2025.

1. Berharap Dibawa ke Piala Dunia U-17 2025

Pemain yang baru promosi ke skuad Persib Bandung itu mengaku sangat bersyukur atas kesempatan tampil di Piala Asia U-17 2025. Baginya, itu adalah pengalaman berharga yang menjadi motivasi besar untuk terus berkembang.

"Alhamdulillah bisa tampil di Piala Asia dan dapat kepercayaan bermain. Ini jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya ke depannya," kata Nazriel, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (25/7/2025).

Kini, persaingan di Timnas Indonesia U-17 semakin ketat menjelang Piala Dunia U-17 2025. Apalagi, pelatih Nova Arianto memanggil cukup banyak pemain diaspora ke pemusatan latihan (TC) di Bali.

Nazriel Alvaro
Nazriel Alvaro

Nazriel tetap optimistis meski menyadari persaingan menembus skuad final Garuda Nusantara akan sangat kompetitif. Dia terus mengasah diri untuk mengejar impiannya masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2025.

"Peluangnya masih sangat besar. Ini jadi motivasi besar buat saya. Tapi saya juga tahu, semua pemain pasti ingin memberikan yang terbaik," terang dia.

 

Telusuri berita bola lainnya
