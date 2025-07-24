Timnas Futsal Panggil 19 Pemain untuk Persiapan SEA Games 2025 & Piala Asia Futsal 2026!

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) memanggil sejumlah pemain terbaik dari klub-klub Pro Futsal League untuk mengikuti agenda pemusatan latihan (Training Camp) pada 28 Agustus 2025 di Jakarta. Mereka akan dipersiapkan tampil di turnamen internasional bertajuk CFA International Men’s Futsal Tournament di Shijiazhuang, China, pada 5-11 September 2025.

Training Camp akan dimulai pada pekan terakhir Agustus 2025. Ini menjadibagian dari program jangka menengah Timnas Futsal Indonesia dalam Road to SEA Games 2025 dan Piala Asia Futsal 2026.

1. Diikuti 8 Negara

Turnamen ini akan diikuti oleh delapan negara, yaitu China, Indonesia, Denmark, Thailand, Myanmar, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Laos/Uni Emirat Arab. Ini akan menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan tim dalam kompetisi tingkat internasional.

Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menegaskan partisipasi ini bukan hanya soal keikutsertaan. Ini juga tentang komitmen membangun futsal nasional ke arah yang lebih profesional.

“Sejak awal saya selalu mengatakan kita harus mengikuti standar internasional. Jadi, sekarang saatnya kita melihat sejauh mana potensi kita yang sebenarnya. Ini bukan hanya soal 20 pemain yang sudah kita kenal bersama,” kata Souto dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).

“Potensi sebuah negara tergantung pada seberapa banyak pemain yang bisa bermain di level tinggi — dan juga kualitas staf pelatihnya. Kita harus percaya pada generasi muda kita, tapi mereka juga harus bekerja keras,” imbuh pria asal Spanyol itu.

“Cara berpikir lama yang tidak profesional dalam futsal adalah standar lama. Kita harus melangkah maju dan membangun pola pikir olahraga profesional," tandasnya.