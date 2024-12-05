Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |17:16 WIB
Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi
Luis Estrela resmi jadi pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia (Foto: Instagram/@lestrela_coach)
A
A
A

JAKARTA - Luis Estrela resmi menjadi pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia. Ia ditargetkan untuk membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi di kancah futsal internasional.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh akun resmi Timnas Futsal Indonesia (@timnasfutsal), Kamis (5/12/2024). Estrela menjadi nakhoda anyar menggantikan peran Arif Kurniawan.

Luis Estrela (Foto: Instagram/@lestrela_coach)

"Selamat datang di Indonesia Coach Luis Estrela yang akan menjadi nakhkoda Garuda Pertiwi," tulis akun tersebut, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Estrela mempunyai tugas cukup berat untuk membawa Timnas Futsal Putri Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Diharapkan, pengalaman pelatih asal Portugal itu punya dampak positif di Indonesia.

"Tantangan besar untuk membawa Garuda Pertiwi lolos dalam Kualifikasi AFC Women’s Futsal Asian Cup 2025. Dengan segudang pengalaman sebagai pemain dan pelatih Luis Estrela akan membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi," tulis akun @timnasfutsal.

