HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia Jadi Ajang Evaluasi Kesiapan Skuad Garuda Jelang Piala AFF Futsal 2024

Heru Trijoko , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |18:38 WIB
Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia Jadi Ajang Evaluasi Kesiapan Skuad Garuda Jelang Piala AFF Futsal 2024
Timnas Futsal Indonesia siap berlaga. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
YOGYAKARTA Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Timnas Futsal Malaysia dalam laga uji coba. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, pun menjadikan laga ini sebagai ajang evaluasi kesiapan skuad Garuda jelang berlaga di Piala AFF Futsal 2024

Ya, jelang kejuaraan ASEAN Futsal Championship 2024 atau lebih dikenal dengan Piala AFF Futsal 2024, Timnas Futsal Indonesia menggelar laga uji coba melawan Malaysia. Laga ini akan digelar di GOR Amongrogo Yogyakarta pada Minggu 13 Oktober 2024.

Timnas Futsal Indonesia

Laga uji coba ini digelar guna mengukur kesiapan dan pengalaman bertanding internasional bagi masing-masing tim. Baik Timnas Futsal Indonesia ataupun Malaysia, keduanya berharap bisa bertemu di partai final kejuaran futsal antar negara-negara ASEAN tersebut nantinya.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Suoto, mengatakan uji coba versus Malaysia akan jadi ajang evaluasi terhadap kesiapan skuad Garuda. Pasalnya, anak asuhnya sudah beberapa minggu menjalani pemusatan latihan.

Hector berharap pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi para pemain muda, khususnya yang baru bergabung. Dengan begitu, mereka mendapat pengalaman bertanding di kancah internasional.

Hector pun membidik kemenangan pada laga uji coba ini. Selain itu, pelatih asal Spanyol tersebut juga berharap bisa bertemu lagi dengan Malaysia di final Piala AFF Futsal 2024.

