HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Timnas Futsal Indonesia di Laga Uji Coba, Pelatih Malaysia Rakphol Sainetngam Sambut Gembira

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |00:02 WIB
Lawan Timnas Futsal Indonesia di Laga Uji Coba, Pelatih Malaysia Rakphol Sainetngam Sambut Gembira
Timnas Futsal Malaysia kala berlaga. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PELATIH Timnas Futsal Malaysia, Rakphol Sainetngam, sambut gembira duel kontra Timnas Futsal Indonesia dalam laga uji coba. Dia mengaku senang bisa datang ke Indonesia untuk kesekian kalinya.

Laga uji coba Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Pertandingan itu akan berlangsung pada Minggu 13 Oktober 2024.

Timnas Futsal Malaysia

"Saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia, pemain juga senang. Saya senang melihat para pemain saya," ujar Rakphol dalam acara konferensi pers di Yogyakarta, Jumat (11/10/2024).

Di luar uji coba ini, kata Rakphol, anak asuhnya memiliki kesempatan bertemu para penggemarnya di Indonesia. Dia ingin memberi kejutan bagi para fans yang telah lama menunggu momen ini.

