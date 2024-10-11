Hector Souto Pasang Target Ini pada Duel Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di Laga Uji Coba

TIMNAS Futsal Indonesia vs Malaysia di laga uji coba akan tersaji. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, pun beberkan targetnya. Dia memastikan kemenangan jadi target utamanya.

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan melakoni pertandingan melawan Timnas Futsal Malaysia di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 13 Oktober 2024. Pertandingan ini merupakan laga uji coba kedua tim sebelum menghadapi Piala AFF 2024.

Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyebut tetap menargetkan kemenangan, meski pertandingan ini hanya sebatas laga uji coba. Menurutnya, laga ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak asuhannya.

"Saya berharap bisa menang. Saya selalu berharap kemenangan dalam setiap pertandingan. Menurut saya, ini penting untuk mengevaluasi apa yang sudah kami latih sejauh ini," kata dia saat konferensi pers di Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat (11/10/2024).