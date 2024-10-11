Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Malaysia di Laga Uji Coba, Kapten Timnas Futsal Indonesia Bicara soal Persiapan Hadapi Piala AFF 2024

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |23:05 WIB
Lawan Malaysia di Laga Uji Coba, Kapten Timnas Futsal Indonesia Bicara soal Persiapan Hadapi Piala AFF 2024
Timnas Futsal Malaysia siap hadapi Timnas Futsal Indonesia. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Futsal Indonesia akan melawan Malaysia dalam laga uji coba. Kapten Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Iqbal, beberkan persiapan untuk menghadapi laga itu hingga menghadapi Piala AFF 2024.

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Futsal Malaysia jelang Piala AFF 2024. Laga uji coba ini rencananya akan digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu 13 Oktober 2024.

Timnas Futsal Indonesia

Uji tanding ini merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda untuk bertarung di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 pada November 2024. Anak asuh Hector Souto tergabung ke dalam grup B bersama Myanmar, Australia, dan Kamboja.

Meski begitu, kapten Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Iqbal, tak ingin mematok hasil yang begitu tinggi. Menurutnya, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi dia dan rekan-rekannya untuk melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173067/black_steel_fc_juara_tiga_futsal_super_cup_2025_usai_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_5_2-e0jI_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Evan Soumilena Hattrick, Black Steel FC Juara 3 Usai Gilas Bintang Timur Surabaya 5-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172927/fafage_banua_menyikat_bintang_timur_surabaya_5_4_di_futsal_super_cup_2025-iXV6_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Fafage Banua Sikat Bintang Timur Surabaya 5-4!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633793/fabio-quartararo-rebut-pole-position-motogp-australia-2025-kci.webp
Fabio Quartararo Rebut Pole Position MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/striker_santos_neymar_jr.jpg
Respons Mengejutkan Bos Inter Milan Jawab Rumor Neymar Jr Gabung Nerazzurri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement