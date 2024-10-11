Lawan Malaysia di Laga Uji Coba, Kapten Timnas Futsal Indonesia Bicara soal Persiapan Hadapi Piala AFF 2024

TIMNAS Futsal Indonesia akan melawan Malaysia dalam laga uji coba. Kapten Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Iqbal, beberkan persiapan untuk menghadapi laga itu hingga menghadapi Piala AFF 2024.

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Futsal Malaysia jelang Piala AFF 2024. Laga uji coba ini rencananya akan digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu 13 Oktober 2024.

Uji tanding ini merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda untuk bertarung di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 pada November 2024. Anak asuh Hector Souto tergabung ke dalam grup B bersama Myanmar, Australia, dan Kamboja.

Meski begitu, kapten Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Iqbal, tak ingin mematok hasil yang begitu tinggi. Menurutnya, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi dia dan rekan-rekannya untuk melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki.