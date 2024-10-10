Kabar Duka, Mantan Pelatih Timnas Futsal Indonesia Andre Picessa Meninggal Dunia

MANTAN pelatih Timnas Futsal Indonesia, Andre Picessa, meninggal dunia. Almarhum diketahui tutup usia pada Kamis (10/10/2024) pagi WIB.

Kabar duka tersebut diumumkan Federasi Futsal Indonesia (FFI) lewat akun Instagram resminya @federasifutsal_id. Mereka mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.

“Kami segenap keluarga besar Federasi Futsal Indonesia turut berduka cita atas berpulangnya Coach Andre Picessa,” bunyi pengumuman di akun Instagram @federasifutsal_id.

“Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” sambung unggahan itu.

Coach Andre merupakan salah satu pelatih yang banyak berjasa untuk perkembangan olahraga futsal di Tanah Air. Ia pernah membawa tim futsal putri Jaya Kencana Angels juara kejuaraan antarklub ASEAN atau AFF Invitational Futsal Club Championship 2016.