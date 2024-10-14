Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia

EVAN Soumilena tampak bahagia usai terpilih sebagai man of the match laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 13 Oktober 2024 malam WIB. Pemain yang sempat berkarier di Liga Futsal Portugal itu tak lupa mengucap Syukur karena berhak hattrick yang dicetaknya, Timnas Futsal Indonesia menang 6-0 atas Malaysia.

"Pertama buat saya, saya mengucapkan syukur kepada tuhan. Hasil yang kami dapat hari ini meski menang tapi masih kurang memuaskan," kata Evan kelar pertandingan.

(Suasana laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia. (Foto: Yohanes Demo/MPI)

Pemain futsal berusia 27 tahun ini melihat ada banyak hal yang harus diperbaiki dari Timnas Futsal Indonesia asuhan Hector Souto. Ia menyebut evaluasi akan dilakukan sebelum turun di Piala AFF Futsal 2024.

“Alhamdulillah bersyukur dengan hasil pertandingan ini. Kita membuka dengan kemenangan. Sebelumnya saya bilang kami tidak bisa mengontrol hasil tapi mengontrol apa yang ada di latihan,” tegas salah satu pivot terbaik yang dimiliki Indonesia ini.

Piala AFF Futsal 2024 rencananya digelar di Thailand pada 4-10 November 2024. Timnas Futsal Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Australia dan Kamboja. Nantinya hanya dua tim teratas yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF Futsal 2024.

Sepanjang sejarah, Timnas Futsal Indonesia baru sekali menjadi juara Piala AFF Futsal, tepatnya pada 2010. Sementara di edisi terakhir pada 2022, Timnas Futsal Indonesia kalah dramatis dari Thailand di partai puncak.