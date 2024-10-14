Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |02:18 WIB
Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia
Evan Soumilne mencetak hattrick di laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia. (Foto: Yohanes Demo/MPI)
A
A
A

EVAN Soumilena tampak bahagia usai terpilih sebagai man of the match laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 13 Oktober 2024 malam WIB. Pemain yang sempat berkarier di Liga Futsal Portugal itu tak lupa mengucap Syukur karena berhak hattrick yang dicetaknya, Timnas Futsal Indonesia menang 6-0 atas Malaysia.

"Pertama buat saya, saya mengucapkan syukur kepada tuhan. Hasil yang kami dapat hari ini meski menang tapi masih kurang memuaskan," kata Evan kelar pertandingan.

Suasana laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia. (Foto: Yohanes Demo/MPI)

(Suasana laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia. (Foto: Yohanes Demo/MPI)

Pemain futsal berusia 27 tahun ini melihat ada banyak hal yang harus diperbaiki dari Timnas Futsal Indonesia asuhan Hector Souto. Ia menyebut evaluasi akan dilakukan sebelum turun di Piala AFF Futsal 2024.

“Alhamdulillah bersyukur dengan hasil pertandingan ini. Kita membuka dengan kemenangan. Sebelumnya saya bilang kami tidak bisa mengontrol hasil tapi mengontrol apa yang ada di latihan,” tegas salah satu pivot terbaik yang dimiliki Indonesia ini.

Piala AFF Futsal 2024 rencananya digelar di Thailand pada 4-10 November 2024. Timnas Futsal Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Australia dan Kamboja. Nantinya hanya dua tim teratas yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF Futsal 2024.

Sepanjang sejarah, Timnas Futsal Indonesia baru sekali menjadi juara Piala AFF Futsal, tepatnya pada 2010. Sementara di edisi terakhir pada 2022, Timnas Futsal Indonesia kalah dramatis dari Thailand di partai puncak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157773/ffi_memanggil_19_pemain_untuk_mengikuti_tc_timnas_futsal_indonesia_di_jakarta-97oh_large.jpeg
Timnas Futsal Panggil 19 Pemain untuk Persiapan SEA Games 2025 & Piala Asia Futsal 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/49/3148493/timnas_futsal_indonesia-5AGW_large.jpg
Sebelum Agenda Timnas Futsal Indonesia, FFI Fokus Tuntaskan Liga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092703/luis-estrela-resmi-latih-timnas-futsal-putri-indonesia-garuda-pertiwi-siap-terbang-tinggi-A9x70MwBjS.jpg
Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/51/3073879/timnas-futsal-indonesia-vs-malaysia-jadi-ajang-evaluasi-kesiapan-skuad-garuda-jelang-piala-aff-futsal-2024-clbsrB7kpN.jpg
Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia Jadi Ajang Evaluasi Kesiapan Skuad Garuda Jelang Piala AFF Futsal 2024
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/11/1634855/kevin-diks-cs-terpuruk-borussia-monchengladbach-terjebak-di-zona-merah-bii.jpg
Kevin Diks Cs Terpuruk, Borussia Monchengladbach Terjebak di Zona Merah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/penyerang_persija_jakarta_allano_lima.jpg
Allano Bocorkan Rahasia Performa Gemilangnya saat Persija Bungkam Persebaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement