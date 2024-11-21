Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Putri Indonesia Raih Posisi Ketiga di ASEAN Womens Futsal Championship 2024, Pelatih: Jadi Pembuktian bagi Kami!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |20:06 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia Raih Posisi Ketiga di ASEAN Womens Futsal Championship 2024, Pelatih: Jadi Pembuktian bagi Kami!
Timnas Futsal Putri Indonesia sabet posisi ketiga di ASEAN Womens Futsal Championship 2024. (Foto: FFI)
TIMNAS Futsal Putri Indonesia raih posisi ketiga di ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Sang pelatih, Arif Kurniawan, menyebut hasil ini jadi pembuktian bagi Timnas Futsal Putri Indonesia.

Ya, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor 4-1 dalam pertandingan perebutan posisi ketiga di ajang ASEAN Women's Futsal Championship 2024. Laga tersebut berlangsung di PSC PhilSports Arena, Filipina, Kamis (21/11/2024) sore WIB.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Sejak awal pertandingan, Timnas Futsal Putri Indonesia tampil agresif. Di babak pertama, gol cepat tercipta melalui tendangan Fitriya Hilda pada menit ke-2.

Dinar Kartika kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-7. Alhasil, Timnas Futsal Putri Indonesia unggul 2-0 hingga akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, dominasi Indonesia berlanjut. Pada menit ke-25, Fitri Rosdiana mencetak gol ketiga, memperlebar keunggulan menjadi 3-0.

Carmen Karath kemudian menambah satu gol lagi di menit ke-30, sebelum Myanmar memperkecil ketertinggalan melalui satu gol balasan mereka. Pertandingan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Timnas Futsal Putri Indonesia.

Dengan hasil ini, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil mengamankan posisi ketiga di ajang futsal bergengsi kawasan Asia Tenggara tersebut. Prestasi ini menjadi bukti kegigihan dan kerja keras para pemain serta dukungan dari staf pelatih dan seluruh pendukung tim.

"Tentu bersyukur dengan hasil yang didapatkan kali ini. Pemain sudah berjuang dengan luar biasa ini juga menjadi pembuktian bagi kami," ucap Pelatih Kepala Timnas Futsal Putri Indonesia, Arif Kurniawan, dikutip dari rilis Federasi Futsal Indonesia, Kamis (21/11/2024).

