Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!

HASIL Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di perebutan posisi 3 ASEAN Womens Futsal Championship 2024 telah diketahui. Setelah melalui 2x20 menit di PSC PhilSports Arena, Filipina, Kamis (21/11/2024) sore WIB, Timnas Futsal Putri Indonesia menang 4-1.

Kemenangan atas Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 bukanlah yang pertama bagi Timnas Futsal Putri Indonesia. Di fase grup, Timnas Futsal Putri Indonesia sempat menghajar lawan yang sama dengan skor 7-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia unggul lebih dahulu atas Myanmar di awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Fitriya Hilda menjebol gawang lawan lewat aksi cantiknya.

Semenjak tertinggal, Myanmar mencoba memberikan perlawanan kepada Timnas Futsal Putri Indonesia. Namun, Timnas Futsal Putri Indonesia masih cukup kukuh menghalau serangan yang datang.

(Timnas Futsal Putri Indonesia unggul 2-0 atas Myanmar di babak pertama. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Indonesia- kemudian menggandakan keunggulan pada menit ketujuh. Gol itu kali ini diciptakan Dinar Kartika.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga ini. Alhasil, Timnas Futsal Putri Indonesia unggul 2-0 atas Myanmar.