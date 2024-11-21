Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |17:13 WIB
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
Timnas Futsal Putri Indonesia menang 4-1 atas Myanmar. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

HASIL Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di perebutan posisi 3 ASEAN Womens Futsal Championship 2024 telah diketahui. Setelah melalui 2x20 menit di PSC PhilSports Arena, Filipina, Kamis (21/11/2024) sore WIB, Timnas Futsal Putri Indonesia menang 4-1.

Kemenangan atas Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 bukanlah yang pertama bagi Timnas Futsal Putri Indonesia. Di fase grup, Timnas Futsal Putri Indonesia sempat menghajar lawan yang sama dengan skor 7-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia unggul lebih dahulu atas Myanmar di awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Fitriya Hilda menjebol gawang lawan lewat aksi cantiknya.

Semenjak tertinggal, Myanmar mencoba memberikan perlawanan kepada Timnas Futsal Putri Indonesia. Namun, Timnas Futsal Putri Indonesia masih cukup kukuh menghalau serangan yang datang.

Timnas Futsal Putri Indonesia unggul 2-0 atas Myanmar di babak pertama. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

(Timnas Futsal Putri Indonesia unggul 2-0 atas Myanmar di babak pertama. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Indonesia- kemudian menggandakan keunggulan pada menit ketujuh. Gol itu kali ini diciptakan Dinar Kartika.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga ini. Alhasil, Timnas Futsal Putri Indonesia unggul 2-0 atas Myanmar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085022/ketum-ffi-ungkap-pesan-hary-tanoesoedibjo-usai-timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-0clUH9wCvB.jpg
Ketum FFI Ungkap Pesan Hary Tanoesoedibjo Usai Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649155/jean-paul-van-gastel-komentari-rumor-giovanni-van-bronckhorst-latih-timnas-indonesia-uik.webp
Jean Paul Van Gastel Komentari Rumor Giovanni Van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement