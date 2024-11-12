Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Federasi Futsal Indonesia (FFI), Hary Tanoesoedibjo, menitipkan pesan kepada Timnas Futsal Indonesia usai juara ASEAN Futsal Championship 2024. Ia ingin prestasi bisa terus dipertahankan.

Timnas Futsal Indonesia sukses membawa pulang Piala AFF Futsal 2024 seusai menumbangkan Timnas Futsal Vietnam di laga puncak dengan skor 2-0. Itu menjadi gelar kedua bagi Skuad Merah-Putih sepanjang keikutsertaannya dalam ajang tersebut.

Hary menyambut baik keberhasilan itu. Ia mengucapkan selamat kepada Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar dan segenap skuad Timnas Futsal Indonesia termasuk pelatih Hector Souto.

"Saya ucapkan selamat kepada Mas Michael (Victor Sianipar) dan Timnas Futsal Indonesia yang telah membawa nama Indonesia harum di dunia futsal," ucap Hary Tanoe di iNews Tower, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

"Ini prestasi yang besar dan membuka peluang untuk Piala Asia yang mana nanti kalau menang saya yakin ke Piala Dunia," tambahnya.