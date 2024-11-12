Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |20:15 WIB
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
Ketua Dewan Pembina FFI, Hary Tanoesoedibjo, menitip pesan kepada Timnas Futsal Indonesia (Foto: MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Federasi Futsal Indonesia (FFI), Hary Tanoesoedibjo, menitipkan pesan kepada Timnas Futsal Indonesia usai juara ASEAN Futsal Championship 2024. Ia ingin prestasi bisa terus dipertahankan.

Timnas Futsal Indonesia sukses membawa pulang Piala AFF Futsal 2024 seusai menumbangkan Timnas Futsal Vietnam di laga puncak dengan skor 2-0. Itu menjadi gelar kedua bagi Skuad Merah-Putih sepanjang keikutsertaannya dalam ajang tersebut.

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)

Hary menyambut baik keberhasilan itu. Ia mengucapkan selamat kepada Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar dan segenap skuad Timnas Futsal Indonesia termasuk pelatih Hector Souto.

"Saya ucapkan selamat kepada Mas Michael (Victor Sianipar) dan Timnas Futsal Indonesia yang telah membawa nama Indonesia harum di dunia futsal," ucap Hary Tanoe di iNews Tower, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

"Ini prestasi yang besar dan membuka peluang untuk Piala Asia yang mana nanti kalau menang saya yakin ke Piala Dunia," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
