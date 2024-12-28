Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024

Para pemain Timnas Filipina kala berlaga. (Foto: Instagram/@pmnft_official)

KATA-kata pelatih Timnas Filipina usai kalahkan Thailand 2-1 di leg I semifinal Piala AFF 2024 menarik diulas. Dia melempar pujian kepada anak asuhnya yang sudah bekerja keras.

Pelatih Timnas Filipina, Albert Capellas, mengaku kagum dengan perjuangan anak asuhnya usai mengalahkan Thailand. Capellas mengatakan, para pemain harus susah payah meredam amarah Thailand.

1. Filipina Buat Kejutan

Ya, Timnas Filipina sukses membekuk Thailand 2-1 di leg pertama semifinal Piala AFF 2024. Pertandingan itu digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Jumat 27 Desember 2024 malam WIB.

The Azkals -julukan Timnas Filipina- yang bermain di depan pendukung sendiri sukses mendominasi di awal babak pertama. Mereka berhasil menciptakan gol lewat Sandro Reyes (21').

Namun, Thailand membalaskan di pengujung babak pertama via Suphanan Bureerat (45'). Memasuki babak kedua, Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- mengontrol permainan.

Akan tetapi, mereka kesulitan menembus solidnya pertahanan Filipina. Pada menit kritis, The Azkals mencetak gol kedua via Kike Linares (90+5') sekaligus mengunci kemenangan dalam laga tersebut.