6 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 Lewat Babak Ketiga Kualifikasi, Nomor 1 Timnas Indonesia!

SEBANYAK 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 lewat babak ketiga kualifikasi akan diulas Okezone. AFC mendapatkan jatah delapan slot untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Dari delapan tempat tersebut, enam di antaranya didapatkan dari tim-tim yang finis di posisi satu dan dua di Grup A, B, dan C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kondisi terkini, enam negara ini sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa saja?

Berikut 6 negara Asia yang Dijagokan lolos Piala Dunia 2026 lewat babak ketiga kualifikasi:

6. Iran





Iran begitu superior di Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari enam pertandingan, Team Melli -julukan Timnas Iran- mencatatkan lima menang dan satu imbang, alias belum terkalahkan.

Alhasil, Medhi Tahremi dan kawan-kawan saat ini kukuh di puncak klasemen Grup A dengan 16 angka, unggul tiga poin dari Uzbekistan di posisi dua.

5. Uzbekistan





Uzbekistan digadang-gadang akan menjadi perwakilan Grup A yang mendampingi Iran lolos ke Piala Dunia 2026. Wakil Asia Tengah ini sejatinya bisa menyamai perolehan Iran saat ini.

Namun, karena kalah kontroversial dari Qatar, Uzbekistan harus rela ketinggalan poin dari Iran saat ini. Uzbekistan saat ini duduk di posisi dua Grup A dengan 13 angka, unggul tiga poin dari UEA di posisi tiga.