Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bikin Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan STY Full Senyum?

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China bikin Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebelum membahas potensi itu, kita intip dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam.

Timnas Jepang seperti tanpa pesaing karena kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini mencatatkan lima menang dan satu imbang, tanpa satu pun kekalahan.

1. Ketat di Posisi 2 hingga 6 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia dan Australia hanya berjarak satu angka. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Lanjut ke posisi dua ada Australia dengan tujuh angka. Menyusul di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China dengan enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Sebab, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Setidaknya ada tiga syarat agar Timnas Indonesia naik ke posisi dua kelar matchday ketujuh Grup C yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Pertama, Timnas Indonesia mesti menang atas Australia dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium.

Secara ranking FIFA, Australia dan Timnas Indonesia memang terpaut jauh (26 berbanding 130 dunia). Namun, jika ukurannya kualitas pemain dan kondisi terkini, Timnas Indonesia tidak kalah dari sang lawan.