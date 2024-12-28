Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bikin Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan STY Full Senyum?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |06:36 WIB
Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bikin Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan STY Full Senyum?
Duel Timnas Arab Saudi vs China diharapkan berujung imbang. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China bikin Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebelum membahas potensi itu, kita intip dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam.

Timnas Jepang seperti tanpa pesaing karena kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini mencatatkan lima menang dan satu imbang, tanpa satu pun kekalahan.

1. Ketat di Posisi 2 hingga 6 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia dan Australia hanya berjarak satu angka. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Timnas Indonesia dan Australia hanya berjarak satu angka. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Lanjut ke posisi dua ada Australia dengan tujuh angka. Menyusul di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China dengan enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Sebab, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Setidaknya ada tiga syarat agar Timnas Indonesia naik ke posisi dua kelar matchday ketujuh Grup C yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Pertama, Timnas Indonesia mesti menang atas Australia dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium.

Secara ranking FIFA, Australia dan Timnas Indonesia memang terpaut jauh (26 berbanding 130 dunia). Namun, jika ukurannya kualitas pemain dan kondisi terkini, Timnas Indonesia tidak kalah dari sang lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193437/mauricio_souza-yUOR_large.jpg
Doa Pelatih Persija Jakarta Usai John Herdman Resmi Tangani Timnas Indonesia: Semoga Lolos Piala Dunia 2030!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193346/mees_hilgers_tergabung_bersama_beberapa_sejumlah_pesepakbola_top_dunia_meeshilgerss-q8Ul_large.jpg
Daftar Pesepakbola Top Dunia yang Satu Agensi dengan Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.jpg
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/john_herdman.jpg
Heboh! Begini Reaksi Netizen usai John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement