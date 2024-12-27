Kalahkan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Tembus Peringkat 100 Dunia di Ranking FIFA?

Timnas Indonesia akan naik ke peringkat 112 dunia jika menang atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JIKA mengalahkan Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025, apakah Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia di ranking FIFA? Okezone akan membahasnya.

Timnas Indonesia menduduki peringkat 130 dunia berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 19 Desember 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong turun lima posisi ketimbang edisi November 2024 karena ditahan Laos 3-3, serta tumbang dari Vietnam dan Filipina di Piala AFF 2024.

Laga melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024 pun menjadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia tahun ini. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan baru dijadwalkan kembali bermain pada Kamis, 20 Maret 2025 saat melawat ke markas Timnas Australia.

1. Sabet 37,64 Poin jika Menang atas Australia dan Bahrain

Timnas Indonesia wajib menang atas Bahrain. (Foto: PSSI)

Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Australia dan Bahrain? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia.

Sementara jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia meraup 16,68 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 37.64 poin di ranking FIFA.

Berkat tambahan poin di atas, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,168.14 poin. Namun, tambahan poin di atas belum cukup mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke peringkat 100 dunia.

Berdasarkan perhitungan Okezone, Timnas Indonesia hanya akan naik ke peringkat 112 dunia. Naik ke peringkat 112 dunia sudah masuk kategori fantastis, yang mana melesat 18 posisi!