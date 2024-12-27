Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Tembus Peringkat 100 Dunia di Ranking FIFA?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:19 WIB
Kalahkan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Tembus Peringkat 100 Dunia di Ranking FIFA?
Timnas Indonesia akan naik ke peringkat 112 dunia jika menang atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

JIKA mengalahkan Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025, apakah Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia di ranking FIFA? Okezone akan membahasnya.

Timnas Indonesia menduduki peringkat 130 dunia berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 19 Desember 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong turun lima posisi ketimbang edisi November 2024 karena ditahan Laos 3-3, serta tumbang dari Vietnam dan Filipina di Piala AFF 2024.

Laga melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024 pun menjadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia tahun ini. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan baru dijadwalkan kembali bermain pada Kamis, 20 Maret 2025 saat melawat ke markas Timnas Australia.

1. Sabet 37,64 Poin jika Menang atas Australia dan Bahrain

Timnas Indonesia wajib menang atas Bahrain. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia wajib menang atas Bahrain. (Foto: PSSI)

Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Australia dan Bahrain? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia.

Sementara jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia meraup 16,68 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 37.64 poin di ranking FIFA.

Berkat tambahan poin di atas, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,168.14 poin. Namun, tambahan poin di atas belum cukup mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke peringkat 100 dunia.

Berdasarkan perhitungan Okezone, Timnas Indonesia hanya akan naik ke peringkat 112 dunia. Naik ke peringkat 112 dunia sudah masuk kategori fantastis, yang mana melesat 18 posisi!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193402/john_herdman-Fzec_large.jpg
Ini Faktor yang Buat PSSI Yakin John Herdman Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193394/john_herdman-OovS_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia Asuhan John Herdman di Tahun 2026: FIFA Series dan Piala AFF Jadi Ujian Perdana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193364/john_herdman_satu_satunya_pelatih_yang_bawa_timnas_putra_dan_putri_lolos_piala_dunia_pssi-QE2d_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Satu-satunya Orang yang Loloskan Timnas Putra dan Putri Lolos Piala Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Juara Lagi, Bos Dorna Sebut MotoGP Kini Hidup Kembali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement