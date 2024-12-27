Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siapakah Top Skor Timnas Indonesia di 2024? Ternyata Ini Sosoknya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:47 WIB
Siapakah Top Skor Timnas Indonesia di 2024? Ternyata Ini Sosoknya
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SIAPAKAH top skor Timnas Indonesia di 2024? Sosoknya pun akan diungkap Okezone dalam artikel ini.

Tahun 2024 segera berakhir dan setiap orang tentu akan melakukan rekapitulasi dan evaluasi untuk tahun yang luar biasa ini. Tidak menutup juga untuk Timnas Indonesia.

Marselino Ferdinan

Pada tahun ini, skuad Garuda menjalani tahun yang luar biasa. Tahun ini menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Timnas Indonesia di seluruh kelompok usia. Bahkan bagi timnas senior saja, jadwal begitu penuh dari Januari hingga Desember 2024.

Mulai dari Januari, Timnas Indonesia membuka tahun dengan melakoni ajang Piala Asia 2023 yang mana skuad Garuda telah absen lebih dari 15 tahun lamanya. Terbaru, pada Desember ini, Timnas Indonesia baru saja mengikuti Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup alias Piala AFF 2024.

Dari semua agenda yang sudah dijalani sepanjang 2024, kira-kira siapa yang menjadi top skor Timnas Indonesia di tahun ini? Jawabannya rupanya adalah Marselino Ferdinan.

Tercatat, sepanjang 2024 ini, Timnas Indonesia sukses mencetak 20 gol di berbagai kompetisi. Tiga di antaranya dicetak oleh Marselino Ferdinan.

Gol pertama Marselino untuk Timnas Indonesia tahun ini dicetak saat skuad Garuda tumbang 1-3 atas Irak di Piala Asia 2023 pada Januari. Kala itu, ia sukses menyambar umpan silang Yacob Sayuri yang membelah lini pertahanan pasukan Singa Mesopotamia.

Halaman:
1 2
      
