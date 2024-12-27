Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bongkar Penyebab Timnas Indonesia Gugur Dini di Piala AFF 2024, Tegaskan Bukan Gara-Gara Sengaja Disingkirkan

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:26 WIB
Media Vietnam Bongkar Penyebab Timnas Indonesia Gugur Dini di Piala AFF 2024, Tegaskan Bukan Gara-Gara Sengaja Disingkirkan
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha, bongkar penyebab Timnas Indonesia gugur dini di Piala AFF 2024. Mereka menegaskan bahwa hal itu terjadi bukan gara-gara Timnas Indonesia sengaja disingkirkan dari Piala AFF 2024 sebagaimana kabar yang kerap beredar belakangan ini.

Bagi Soha, penyebab Timnas Indonesia harus terhenti di babak fase grup Piala AFF 2024 karena skuad Shin Tae-yong yang tampil kurang maksimal. Performa tim yang diperkuat mayoritas para pemain muda itu dinilai kurang stabil.

Timnas Indonesia

1. Timnas Indonesia Gugur Bukan Gara-Gara Sengaja Disingkirkan

Soha soroti pandangan sejumlah pihak yang menyebut adanya dugaan kesengajaan menyingkirkan Timnas Indonesia dari Piala AFF 2024. Hal ini disinyalir terjadi karena keputusan wasit kerap dinilai merugikan Timnas Indonesia.

Bagi media Vietnam tersebut, Timnas Indonesia tersingkir karena memang kondisi skuad yang kurang optimal. Diketahui, Shin Tae-yong memutuskan menurunkan pemain yang mayoritas U-22.

"Tentu saja sudut pandang di atas hanyalah sudut pandang pribadi penulis Indonesia," tulis Soha, dikutip Jumat (27/12/2024).

"Piala AFF merupakan turnamen yang menerapkan teknologi VAR, dan ketika wasit menjalankan pertandingan, mereka mempunyai dasar sebelum mengambil keputusan penting," lanjutnya.

"Oleh karena itu, tersingkirnya Indonesia lebih awal sepenuhnya disebabkan oleh ketidakstabilan performa tim. Sangat sulit bagi opini publik Indonesia untuk menyalahkan penyelenggara Piala AFF atau wasit atas kekalahan tim tuan rumah," tegas Soha.

