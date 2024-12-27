Advertisement
Okezone.com
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Iri Timnas Vietnam Punya Nguyen Xuan Son: Indonesia Bisa Enggak Punya Striker seperti Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |11:47 WIB
Masyarakat Indonesia Iri Timnas Vietnam Punya Nguyen Xuan Son: Indonesia Bisa <i>Enggak</i> Punya Striker seperti Ini?
Nguyen Xuan Son (12), mesin gol Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: Facebook VFF)
MASYARAKAT Indonesia iri Timnas Vietnam punya penyerang naturalisasi tajam seperti Nguyen Xuan Son. Penyerang berdarah Brasil yang memiliki nama asli Rafaelson ini tampil menggila di Piala AFF 2024 dengan koleksi tiga gol dari dua pertandingan bersama Timnas Vietnam.

“Nguyen Xuan Son ini beneran jago sih. Mari kita lihat apakah dia berkutik atau enggak di level Asia,” kata akun @r1kk1ww, mengomentari unggahan media Vietnam Giac Mo Vo Dich soal gol tendangan voli Nguyen Xuan Son ke gawang Singapura.

Nguyen Xuan Son tampil garang bersama Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: X/giacmovodich)

Nguyen Xuan Son tampil garang bersama Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: X/giacmovodich)

“Indonesia bisa enggak punya striker tajam seperti ini?” sambung akun @stevierudiyanto.

“Naturalisasi striker tersukses di Asia Tenggara,” kata akun @alwikawahara2.

1. Sejak 2020 Berkarier di Liga Vietnam

Nguyen Xuan Son sejak Januari 2020 berkarier di Liga Vietnam. Dalam dua musim terakhir, penyerang berusia 27 tahun ini keluar sebagai top skor Liga Vietnam.

Pencapaian paling gila dicetak pada 2023. Saat itu, penyerang bertinggi badan 185 sentimeter ini mencetak 31 gol!

