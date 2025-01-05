Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara

BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Vietnam dipastikan menjadi juara Piala AFF 2024 usai menaklukkan Thailand 3-2 di leg II final Piala AFF 2024, pada Minggu (5/1/2025) malam WIB. Vietnam secara agregat unggul 5-3 atas Thailand, sehingga berhak merebut gelar ketiga Piala AFF mereka di edisi 2024 ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand yang bertindak sebagai tuan rumah dikejutkan dengan gol cepat Vietnam. Bukannya mengejar ketertinggalan, Thailand tepatnya bobol di menit kedelapan gara-gara Pham Tuan Hai.

Lalu Thailand berusaha mengejar, usaha mereka baru bisa terwujud di menit 28. Ben Davis sukses mencetak gol penyeimbang sekaligus membuka kembali harapan Thailand untuk mengejar Vietnam.