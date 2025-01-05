Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |22:24 WIB
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
Timnas Vietnam Juara Piala AFF 2024. (Foto; VFF)
A
A
A

BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Vietnam dipastikan menjadi juara Piala AFF 2024 usai menaklukkan Thailand 3-2 di leg II final Piala AFF 2024, pada Minggu (5/1/2025) malam WIB. Vietnam secara agregat unggul 5-3 atas Thailand, sehingga berhak merebut gelar ketiga Piala AFF mereka di edisi 2024 ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand yang bertindak sebagai tuan rumah dikejutkan dengan gol cepat Vietnam. Bukannya mengejar ketertinggalan, Thailand tepatnya bobol di menit kedelapan gara-gara Pham Tuan Hai.

Lalu Thailand berusaha mengejar, usaha mereka baru bisa terwujud di menit 28. Ben Davis sukses mencetak gol penyeimbang sekaligus membuka kembali harapan Thailand untuk mengejar Vietnam.

Tentu Thailand perlu mencetak gol lagi agar bisa unggul dan membuat kedudukan secara agregat menjadi 3-3. Tentunya Thailand harus menemukan strategi baru di babak kedua agar bisa meredam serangan skuad Vietnam.

Timnas Thailand vs Vietnam

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Thailand sempat membuka harapan lewat gol Supachok Sarachat di menit 64. Namun, Thailand justru kehilangan satu pemain, Weerathep Pomphan karena terkena kartu merah di menit 74.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101642/breaking-news-penyerang-timnas-vietnam-nguyen-xuan-son-patah-kaki-saat-lawan-thailand-di-final-piala-aff-2024-yFHP46B8kQ.jpg
BREAKING NEWS: Penyerang Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son Patah Kaki saat Lawan Thailand di Final Piala AFF 2024!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pbs_world_championship.jpg
Turnamen Biliar Dunia Terbesar Digelar di Bali! Saksikan PBS World Championship Series Live GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement