BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Vietnam dipastikan menjadi juara Piala AFF 2024 usai menaklukkan Thailand 3-2 di leg II final Piala AFF 2024, pada Minggu (5/1/2025) malam WIB. Vietnam secara agregat unggul 5-3 atas Thailand, sehingga berhak merebut gelar ketiga Piala AFF mereka di edisi 2024 ini.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Thailand yang bertindak sebagai tuan rumah dikejutkan dengan gol cepat Vietnam. Bukannya mengejar ketertinggalan, Thailand tepatnya bobol di menit kedelapan gara-gara Pham Tuan Hai.
Lalu Thailand berusaha mengejar, usaha mereka baru bisa terwujud di menit 28. Ben Davis sukses mencetak gol penyeimbang sekaligus membuka kembali harapan Thailand untuk mengejar Vietnam.
Tentu Thailand perlu mencetak gol lagi agar bisa unggul dan membuat kedudukan secara agregat menjadi 3-3. Tentunya Thailand harus menemukan strategi baru di babak kedua agar bisa meredam serangan skuad Vietnam.
Babak Kedua
Memasuki babak kedua, Thailand sempat membuka harapan lewat gol Supachok Sarachat di menit 64. Namun, Thailand justru kehilangan satu pemain, Weerathep Pomphan karena terkena kartu merah di menit 74.