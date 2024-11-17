Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit

PASIG – Timnas Futsal Putri Indonesia ditekuk Timnas Futsal Putri Thailand 0-1 di laga pertama ASEAN Womens Futsal Championship 2024 (Piala AFF Futsal Putri 2024). Pelatih Arif Kurniawan menegaskan timnya akan bangkit di laga selanjutnya.

Timnas Futsal Putri Indonesia dikalahkan Thailand di Philsports Arena, Pasig, Filipina, Sabtu 16 November 2024 sore WIB. Garuda Pertiwi yang tampil percaya diri sejak awal pertandingan mampu mengimbangi lawan hingga babak pertama selesai.

Pada babak kedua, Timnas Futsal Putri Indonesia tak bisa memaksimalkan sejumlah peluang yang ada. Thailand yang bermain efektif akhirnya berhasil mencuri kemenangan lewat gol tunggal Darika Peanpailun (35’).

Kekalahan ini membuat Timnas Futsal Putri Indonesia harus berjuang keras di pertandingan selanjutnya. Arif berjanji, Garuda Pertiwi akan bangkit dan memaksimalkan seluruh kekuatannya pada laga berikutnya.

"Ini belum usai. Kami akan terus berusaha lebih keras di pertandingan berikutnya,” kata Arif dikutip dari rilis resmi Federasi Futsal Indonesia (FFI), Minggu (17/11/2024).

“Mudah-mudahan, kami bisa tampil lebih baik lagi dan mencapai peringkat atas dalam turnamen ini,” imbuhnya.