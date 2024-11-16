Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah Tipis dari Thailand di ASEAN Womens Futsal Championship 2024, Kapten Timnas Futsal Putri Indonesia: Keberuntungan Belum Memihak Kami

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:57 WIB
Kalah Tipis dari Thailand di ASEAN Womens Futsal Championship 2024, Kapten Timnas Futsal Putri Indonesia: Keberuntungan Belum Memihak Kami
Timnas Futsal Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: FFI)
A
A
A

MANILA Timnas Futsal Putri Indonesia kalah tipis dari Thailand di ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Menurut kapten Timnas Futsal Indonesia, Novita Murni, kekalahan ini didapat karena keberuntungan belum memihak kepada skuar Garuda Pertiwi.

Ya, Timnas Futsal Putri Indonesia harus menerima kekalahan pada pertandingan perdana mereka di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Melawan Thailand di PSC PhilSports Arena, Filipina, Sabtu (16/11/2024) sore WIB, Timnas Fitsal Indonesia kalah tipis 0-1.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Timnas Futsal Putri Indonesia harus kalah setelah pertandingan berlangsung sengit hingga menit-menit terakhir. Di babak pertama, kedua tim tampil ketat dan saling berusaha mencetak gol, namun skor tetap imbang 0-0 saat peluit akhir babak pertama dibunyikan.

Namun, pada babak kedua, Thailand akhirnya berhasil memanfaatkan peluang di menit-menit akhir pertandingan untuk membobol gawang Timnas Putri Indonesia. Mereka pun mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0.

Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Arif Kurniawan, menilai kekalahan ini bukanlah akhir dari perjuangan timnya. Dia memastikan timnya akan bangkit.

"Ini belum usai. Kami akan terus berusaha lebih keras di pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan, kami bisa tampil lebih baik lagi dan mencapai peringkat atas dalam turnamen ini," ujar Arif dengan semangat, dikutip dari rilis Federasi Futsal Indonesia, Sabtu (16/11/2024).

