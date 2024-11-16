Hasil ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis 0-1 dari Thailand

HASIL ASEAN Womens Futsal Championship 2024 atau Piala AFF Futsal Putri 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Futsal Putri Indonesia kalah tipis 0-1 dari Thailand.

Pertandingan Timnas Futsal Indonesia vs Thailand berlangsung di Philsports Arena, Pasig, Filipina pada Sabtu (16/11/2024) sore WIB. Gol semata wayang Thailand dalam laga itu dicetak oleh Darika Peanpailun (35’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Garuda Pertiwi mencoba memanfaatkan kecepatan dari flank untuk menghancurkan pertahanan Timnas Futsal Putri Thailand.

Meski begitu, Thailand terpantau bermain dengan pertahanan yang solid. Mereka mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan pertahanan Timnas Futsal Putri Indonesia. Namun, 10 menit laga berjalan, belum ada gol yang tercipta.

Kedua tim yang mempertontonkan jual beli serangan masih belum bisa memecah kebuntuan. Penampilan apik dari penjaga gawang kedua tim membuat pertandingan berjalan sengit. Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama dinyatakan selesai.