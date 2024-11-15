Demi Tingkatkan Kualitas Timnas Futsal Indonesia, Ketum FFI Michael Sianipar Sudah Siapkan 3 Strategi Ini

JAKARTA – Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, sudah menyiapkan tiga strategi untuk meningkatkan kualitas Timnas Futsal Indonesia. Tentu strategi itu diharapkan mampu membuat level Timnas Futsal Indonesia semakin membaik di dunia internasional.

Seperti diketahui, Timnas Futsal Indonesia tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya, mereka sukses menjadi juara Piala AFF Futsal 2024.

Prestasi itu sangat membanggakan karena baru pertama kali Tim Merah-Putih mengangkat trofi Piala AFF Futsal dalam 14 tahun terakhir. Kali terakhir mereka menjadi yang terbaik di turnamen futsal antar negara-negara Asia Tenggara itu adalah pada 2010 silam.

Setelah sukses di Piala AFF 2024, dua tahun lagi, Timnas Futsal Indonesia akan mentas di Piala Asia 2026 karena menjadi tuan rumah. Agar bisa bersaing di pentas Asia, Michael pun sadar bahwa kualitas Skuad Garuda perlu ditingkatkan.

Karena itu, ada tiga strategi yang dipersiapkan FFI untuk meningkatkan kualitas Timnas Futsal Indonesia. Yang pertama adalah pembinaan yang baik di level klub agar ketika seorang pemain dipanggil ke timnas, maka dia sudah faham dengan gaya main yang diterapkan oleh sang pelatih, Hector Souto.

“Ada tiga strategi sebenarnya, yang dua jangka pendek dan yang satu jangka panjang. Pertama pemain itu di timnas cuma tiga bulan dalam setahun, sisanya sembilan bulan di klub, jadi kalau kita bangun pola permainan yang baik di timnas, tapi mereka kembali ke klub dan diajarinnya beda-beda lagi ya nanti pada saat dikumpulkan di timnas lagi ngulangnya kebanyakan,” kata Michael dalam wawancara One On One Sindonews TV yang akan tayang pada Jumat (22/11/2024).

“Jadi kita harus pastikan liga kita kuat dan kompetitif, serta klub-klub juga harus bisa mengikuti grand design futsal nasional yang kita bangunan,” tambahnya.

“Saya juga bilang ke Coach Hector kalau tugasnya bukan hanya tiga bulan di timnas dan sisanya pulang ke Spanyol, saya mau dia ada di Indonesia walaupun tidak ada laga internasional. Dan juga dia keliling ke klub-klub dan mengawal liga, untuk memastikan agar pemain-pemainnya tetap bisa terasah dan naik kelas,” tuturnya.