Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum FFI Ungkap Pesan Hary Tanoesoedibjo Usai Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |19:44 WIB
Ketum FFI Ungkap Pesan Hary Tanoesoedibjo Usai Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama Timnas Futsal Indonesia (Foto: MPI/Indra Aziz)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mengungkap pesan dari Hary Tanoesoedibjo usai Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. Perkataan Ketua Dewan Pembina FFI itu pun diperhatikan dengan seksama olehnya.

Hary Tanoe merupakan Ketua Umum pertama FFI yang menjabat selama 10 tahun sejak 2014. Michael menggantikan posisi tersebut setelah melewati Kongres Luar Biasa yang digelar pada Oktober 2024.

Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama Timnas Futsal Indonesia (Foto: MPI/Aziz Indra)

Baru satu bulan menjabat sebagai Ketum FFI, Timnas Futsal Indonesia langsung meraih juara Piala AFF Futsal 2024 di bawah kepemimpinan Michael. Namun, ternyata semuanya tidak terlepas dari ketua terdahulu, Hary Tanoe.

"Sejak awal kongres dilakukan bulan lalu, Pak Hary berpesan kepada saya dan pengurus bahwa Futsal Indonesia kalau mau maju harus perbanyak kompetisi, uji coba persahabatan juga harus sering dilakukan, dan persiapan harus jauh lebih matang," ungkap Michael kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/11/2024).

"Jadi, itu adalah hal-hal yang kami perhatikan sejak awal," tambahnya.

Pesan dari Hary Tanoesoedibjo itu diterapkan oleh Michael seusai dirinya menjabat sebagai Ketum FFI. Hasilnya ialah gelar juara Piala AFF Futsal 2024 yang diraih pada akhir pekan kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/pemain_keturunan_indonesia_han_willhoft_king.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Willhoft-King Tinggalkan Man City Demi Kuliah di Oxford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement