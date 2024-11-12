Ketum FFI Ungkap Pesan Hary Tanoesoedibjo Usai Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024

JAKARTA – Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mengungkap pesan dari Hary Tanoesoedibjo usai Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. Perkataan Ketua Dewan Pembina FFI itu pun diperhatikan dengan seksama olehnya.

Hary Tanoe merupakan Ketua Umum pertama FFI yang menjabat selama 10 tahun sejak 2014. Michael menggantikan posisi tersebut setelah melewati Kongres Luar Biasa yang digelar pada Oktober 2024.

Baru satu bulan menjabat sebagai Ketum FFI, Timnas Futsal Indonesia langsung meraih juara Piala AFF Futsal 2024 di bawah kepemimpinan Michael. Namun, ternyata semuanya tidak terlepas dari ketua terdahulu, Hary Tanoe.

"Sejak awal kongres dilakukan bulan lalu, Pak Hary berpesan kepada saya dan pengurus bahwa Futsal Indonesia kalau mau maju harus perbanyak kompetisi, uji coba persahabatan juga harus sering dilakukan, dan persiapan harus jauh lebih matang," ungkap Michael kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/11/2024).

"Jadi, itu adalah hal-hal yang kami perhatikan sejak awal," tambahnya.

Pesan dari Hary Tanoesoedibjo itu diterapkan oleh Michael seusai dirinya menjabat sebagai Ketum FFI. Hasilnya ialah gelar juara Piala AFF Futsal 2024 yang diraih pada akhir pekan kemarin.