Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hector Souto Apresiasi Kinerja FFI

JAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengapresiasi kinerja apik Federasi Futsal Indonesia (FFI). Sebab, hal itu turut membantu timnya juara ASEAN Futsal Championship 2024.

Timnas Futsal Indonesia menjadi raja pada gelaran Piala AFF Futsal 2024 setelah menumbangkan Timnas Futsal Vietnam di laga puncak dengan skor 2-0, Minggu 10 November. Menurutnya, keberhasilan itu tak lepas dari kinerja apik dari FFI yang mampu memenuhi kebutuhan tim dalam persiapannya.

"Saya sudah sering bilang FFI melakukan pekerjaan yang baik. Sejak saya tiba di sini kami memiliki semua yang dibutuhkan, semua yang saya minta untuk para pemain dan staf juga dipenuhi," ungkap Hector kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/11/2024).

"Jadi, karena kami bisa mempersiapkan tim dengan sangat baik untuk Piala AFF Futsal 2024 kemarin, hasilnya datang secara natural," tambah pria asal Spanyol itu.

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo Pastikan Timnas Futsal Indonesia Diguyur Bonus Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024

Menurut Hector, semua yang disiapkan dan diberikan oleh FFI mampu membuat tim asuhannya lebih siap menghadapi turnamen. Hal itu sangat berpengaruh dalam kemampuan para pemain menunjukkan performa terbaiknya di lapangan.

"Saya melihat para pemain sudah sangat siap sejak menginjakkan kaki di Thailand, sehingga kondisinya baik selama turnamen dan tidak terlihat kesulitan sama sekali," jelas Hector.